Πανεπιστήμιο Φλόριντα: Ένας λευκός εθνικιστής έγραψε εργασία Νομικής με ρατσιστικό περιεχόμενο και βραβεύτηκε

Ο Πρέστον Ντάμσκι είναι φοιτητής Νομικής στο Πανεπιστήμιο της Φλόριντα. Είναι επίσης λευκός εθνικιστής και αντισημίτης. Τον περασμένο χειμώνα, συμμετείχε σε σεμινάριο για τη νομική θεωρία του “ορθογωνισμού” – μια συντηρητική ερμηνευτική προσέγγιση του Συντάγματος – που δίδασκε ο ομοσπονδιακός δικαστής Τζον Μπανταλαμέντι. Στην τελική του εργασία, ο Ντάμσκι υποστήριξε ότι η φράση «Εμείς ο Λαός» του προοιμίου του Συντάγματος αφορά αποκλειστικά τους λευκούς. Πρότεινε την κατάργηση των δικαιωμάτων ψήφου για μη λευκούς, καθώς και εντολές «πυροβολισμού κατά βούληση» στα σύνορα για «εγκληματικά στοιχεία». Έγραψε πως η παράδοση της χώρας σε «μη λευκή πλειοψηφία» θα συνιστούσε «φρικτό έγκλημα». Παρά το περιεχόμενο, ο Ντάμσκι τιμήθηκε με το Book Award ως ο καλύτερος φοιτητής του μαθήματος. Ο δικαστής Μπανταλαμέντι, ο οποίος είχε διοριστεί από τον Τραμπ, αρνήθηκε να σχολιάσει. Η απόφαση αυτή προκάλεσε έντονη ανησυχία στη Νομική Σχολή, τη μεγαλύτερη και πιο διακεκριμένη της Φλόριντα.

