Κατάρ – Ιράν: Πανικός σε εμπορικό κέντρο στην Ντόχα τη στιγμή της επίθεσης

Σε νέα φάση εισήλθε η κλιμακούμενη κρίση στη Μέση Ανατολή, καθώς το Ιράν εξαπέλυσε το βράδυ της Δευτέρας συντονισμένη πυραυλική επίθεση κατά της αμερικανικής αεροπορικής βάσης Αλ Ουντέιντ στο Κατάρ. Παρότι, σύμφωνα με τις καταριανές αρχές, δεν υπήρξαν τραυματισμοί, οι στιγμές που ακολούθησαν χαρακτηρίστηκαν από πανικό, με πολίτες να τρέχουν έντρομοι σε εμπορικά κέντρα της Ντόχα, καθώς ακούγονταν εκρήξεις από τις αναχαιτίσεις πυραύλων. Σύμφωνα με ρεπορτάζ της New York Times, το Ιράν είχε προηγουμένως ενημερώσει τις καταριανές αρχές για την επικείμενη επίθεση, προκειμένου να αποφευχθούν θύματα και να προστατευθούν οι υποδομές της «φίλης και αδελφής χώρας». Την πληροφορία αυτή επιβεβαίωσαν τρεις Ιρανοί αξιωματούχοι. Το Ανώτατο Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας της Ισλαμικής Δημοκρατίας επισήμανε ότι οι πύραυλοι στόχευσαν αποκλειστικά τη στρατιωτική βάση, σε απόσταση ασφαλείας από αστικές περιοχές, και ότι η επιχείρηση δεν συνιστά απειλή για το Κατάρ.

