Δαμασκός επίθεση σε εκκλησία: Τουλάχιστον 22 νεκροί

Σοκ προκαλεί η τρομοκρατική επίθεση που σημειώθηκε το απόγευμα της Κυριακής στην εκκλησία του Προφήτη Ηλία, στη συνοικία Ντουεϊλά της Δαμασκού, με τον απολογισμό να φτάνει τους 22 νεκρούς και τουλάχιστον 63 τραυματίες. Σύμφωνα με τις τοπικές αρχές, δράστης ήταν καμικάζι που ανήκε στο Ισλαμικό Κράτος, ο οποίος εισέβαλε στον ναό εν ώρα λειτουργίας, άνοιξε πυρ κατά των παρευρισκομένων και στη συνέχεια ενεργοποίησε τα εκρηκτικά που έφερε πάνω του.

BREAKING: A suicide attack took place at the St. Elias church in Dwel’a, on the eastern outskirts of Damascus. pic.twitter.com/Pen5sp25cc

Μαρτυρίες αναφέρουν πανικό και σκηνές χάους, καθώς ο ένοπλος άρχισε να πυροβολεί αδιακρίτως μέσα στον κατάμεστο ναό. Οι εικόνες από το εσωτερικό της εκκλησίας, με σπασμένα εικονίσματα, αίματα και συντρίμμια, αποτυπώνουν το μέγεθος της τραγωδίας. Η εκκλησία, ιστορικής σημασίας για την ελληνoρθόδοξη κοινότητα, υπέστη σοβαρές ζημιές.

There are concerns that HTS security forces may be interfering with the crime scene.

They encircled St. Elias Church shortly after the attack.

We urgently need international investigators on the ground — with the support of Greece and Cyprus — to ensure transparency and justice. pic.twitter.com/H1lN7Y8sZO

