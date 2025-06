Τρίκαλα: Μετρητές ποιότητας ζωής και καταγραφή αναγκών ΑμεΑ μέσω του έργου ELABORATOR

Ανάγκες και υποδομές για άτομα με αναπηρίες, εμποδιζόμενα άτομα και γενικότερα, άτομα που χρειάζονται (υπο)στήριξη στην κίνησή τους στην πόλη, καταγράφονται στον Δήμο Τρικκαίων μέσω ακόμη ενός σημαντικού προγράμματος που υλοποιεί η e-trikala ΑΕ. Πρόκειται για το ευρωπαϊκό έργο ELABORATOR (The European Living Lab on designing Sustainable Urban Mobility towards climate-neutral cities), με το οποίο ήδη εγκαταστάθηκαν μετρητές για την ποιότητα ζωής στην πόλη.

Πλέον, πρόσθετος στόχος είναι και ο σχεδιασμός συμπεριληπτικών και βιώσιμων λύσεων αστικής κινητικότητας. Δηλαδή, λύσεις που απευθύνονται σε εμποδιζόμενα άτομα να κινηθούν στην πόλη.

Στο πλαίσιο αυτό, η URBANA και η e-trikala ΑΕ διεξάγουν έρευνα μέσω ερωτηματολογίου, με σκοπό να καταγράψουν τις εμπειρίες και τις ανάγκες διαφορετικών κοινωνικών ομάδων της πόλης σε σχέση με τις καθημερινές τους μετακινήσεις.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται και στις εμπειρίες όσων φροντίζουν άλλα άτομα στην καθημερινότητά τους, είτε πρόκειται για γονείς, συγγενείς ή φίλες/ους που φροντίζουν άτυπα αγαπημένα πρόσωπα, είτε για άτομα που προσφέρουν φροντίδα επαγγελματικά, όπως εργαζόμενες/οι σε υπηρεσίες υγείας ή φροντίδας στο σπίτι.

Η συμβολή στην έρευνα, όσων φροντίζουν εμποδιζόμενα άτομα, συμβάλλει στη διαμόρφωση μιας πόλης πιο λειτουργικής και φιλικής προς όλες και όλους. Τα αποτελέσματα θα αξιοποιηθούν για την ανάπτυξη προτάσεων βιώσιμης και συμπεριληπτικής αστικής κινητικότητας για την πόλη των Τρικάλων.