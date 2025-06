Ο Λίαμ Νίσον «επιστρέφει» στην κωμωδία με το νέο «The Naked Gun»

Η Paramount Pictures έδωσε στη δημοσιότητα το επίσημο τρέιλερ της πολυαναμενόμενης επανεκκίνησης του κλασικού «The Naked Gun», με πρωταγωνιστή τον Λίαμ Νίσον σε έναν ρόλο που σίγουρα θα συζητηθεί. Η νέα εκδοχή του θρυλικού αστυνομικού spoof υπόσχεται μια φρέσκια αλλά και νοσταλγική προσέγγιση, με χιούμορ, παράνοια και… μπόλικη αστυνομική γκάφα. Στο πλευρό του Νίσον πρωταγωνιστούν οι Πάμελα Άντερσον, Πολ Γουόλτερ Χάουζερ, Ντάνι Χιούστον, Κέβιν Ντιουράν, Λάιζα Κόσι και Έντι Γιου. Τη σκηνοθεσία υπογράφει ο Ακίβα Σέιφερ (γνωστός από το “Popstar: Never Stop Never Stopping”), ο οποίος συνέγραψε και το σενάριο με τους Νταν Γκρέγκορ και Νταγκ Μαντ. Η παραγωγή φέρει την υπογραφή του Σεθ ΜακΦάρλαν και της Έρικα Χάγκινς, μέσω της εταιρείας τους Fuzzy Door.

Το πρωτότυπο The Naked Gun: From the Files of Police Squad! κυκλοφόρησε το 1988 με πρωταγωνιστή τον αξέχαστο Leslie Nielsen και αποτέλεσε σάτιρα των αστυνομικών σειρών της εποχής. Ακολούθησαν δύο σίκουελ το 1991 και 1994, εδραιώνοντας τη σειρά ως διαχρονική κωμική επιτυχία. Ο Λίαμ Νίσον – γνωστός κυρίως για τους ρόλους του σε δράση και θρίλερ – φέρνει ένα απρόσμενο κωμικό βάθος, ενώ σε παλαιότερη συνέντευξή του δήλωσε: «Είμαι τρελά ερωτευμένος με την Πάμελα Άντερσον. Είναι αστεία, επαγγελματίας και εξαιρετική συνεργάτης.» Η ταινία «The Naked Gun» αναμένεται να κάνει πρεμιέρα στις ελληνικές αίθουσες στις 31 Ιουλίου, προσκαλώντας το κοινό σε μια σύγχρονη, ανατρεπτική και ξεκαρδιστική αστυνομική κωμωδία.