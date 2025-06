Νετανιάχου: Ο Θεός να ευλογεί την Αμερική

Ως μία «ιστορική καμπή» που μπορεί να μεταβάλει τις γεωπολιτικές ισορροπίες στη Μέση Ανατολή χαρακτήρισε ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου την απόφαση του προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ να διατάξει στρατιωτικό πλήγμα κατά των ιρανικών πυρηνικών εγκαταστάσεων. Σε επίσημο βιντεοσκοπημένο μήνυμά του, ο Ισραηλινός ηγέτης απηύθυνε θερμές ευχαριστίες προς τον Αμερικανό πρόεδρο, τονίζοντας ότι η «τολμηρή και δίκαιη» αυτή ενέργεια θα καταγραφεί ως σημείο καμπής στην παγκόσμια Ιστορία. «Ο πρόεδρος Τραμπ ενήργησε με την τεράστια ισχύ των Ηνωμένων Πολιτειών εναντίον του πιο επικίνδυνου καθεστώτος στον κόσμο. Πρόκειται για ένα βήμα που λίγες χώρες θα τολμούσαν», ανέφερε χαρακτηριστικά.

President Trump and I often say: ‘Peace through strength.’

First comes strength, then comes peace.

And tonight, @realDonaldTrump and the United States acted with a lot of strength. pic.twitter.com/7lTWCZkgw7

— Benjamin Netanyahu – בנימין נתניהו (@netanyahu) June 22, 2025