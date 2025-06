Ισραήλ – ΗΠΑ: «Thank you, Mr. President»

Με δημόσια μηνύματα ευγνωμοσύνης και έντονη επαγρύπνηση απαντά το Ισραήλ στα αμερικανικά πλήγματα κατά ιρανικών πυρηνικών εγκαταστάσεων. Σε οθόνες στους δρόμους του Τελ Αβίβ, προβάλλονται από το πρωί βίντεο με ευχαριστήριο μήνυμα προς τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, σε ένδειξη αναγνώρισης της αμερικανικής στρατιωτικής υποστήριξης. Λίγες ώρες μετά την επίθεση, η Ισραηλινή Αερολιμενική Αρχή ανακοίνωσε το άμεσο κλείσιμο του εθνικού εναέριου χώρου, επικαλούμενη τις «τελευταίες εξελίξεις» και υπογραμμίζοντας την ανάγκη ετοιμότητας έναντι πιθανών ιρανικών αντιποίνων. Σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, τα συνοριακά περάσματα με την Αίγυπτο και την Ιορδανία παραμένουν ανοιχτά και σε πλήρη λειτουργία.

Το κλείσιμο του εναέριου χώρου δεν είναι η πρώτη φορά. Στις 13 Ιουνίου, έπειτα από ισραηλινό πλήγμα στο Ιράν, είχε ληφθεί παρόμοιο μέτρο, με προσωρινή άρση μόνο για πτήσεις επαναπατρισμού Ισραηλινών πολιτών.

President Trump and I often say: ‘Peace through strength.’

First comes strength, then comes peace.

