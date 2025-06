Ιράν: Ο νικητής του Χρυσού Φοίνικα, Τζαφάρ Παναχί, ζητά την πτώση του καθεστώτος

Μετά την εντυπωσιακή του βράβευση με τον Χρυσό Φοίνικα στο Φεστιβάλ Καννών για την ταινία It Was Just an Accident, ο Ιρανός σκηνοθέτης Τζαφάρ Παναχί προχώρησε σε μία ηχηρή δημόσια τοποθέτηση μέσω Instagram, καλώντας σε τερματισμό της στρατιωτικής σύγκρουσης μεταξύ Ιράν και Ισραήλ, αλλά και σε συνολική ανατροπή του ιρανικού θεοκρατικού καθεστώτος. Στην ανάρτησή του, ο Παναχί καταδικάζει ξεκάθαρα τις επιθέσεις και από τις δύο πλευρές, τονίζοντας ότι οι άμαχοι πληρώνουν το τίμημα μιας πολιτικής που δεν εξυπηρετεί κανέναν. Απηύθυνε έκκληση προς τον ΟΗΕ και τη διεθνή κοινότητα να αναλάβουν δράση για την άμεση κατάπαυση του πυρός και την προστασία των πολιτών.

«Η μόνη βιώσιμη λύση για τον λαό του Ιράν είναι η διάλυση του σημερινού καταπιεστικού καθεστώτος και η αντικατάστασή του από μια δημοκρατική, υπεύθυνη κυβέρνηση, με θεσμική λογοδοσία και σεβασμό στα ανθρώπινα δικαιώματα», αναφέρει χαρακτηριστικά. Παράλληλα, ο σκηνοθέτης ζητά τη διεξαγωγή διεθνούς δίκης για τα εγκλήματα πολέμου του Ισραήλ, υπογραμμίζοντας όμως ότι αυτό δεν μπορεί να συγκαλύψει τα διαρκή εγκλήματα και τη συστηματική καταπίεση που υφίστανται οι ίδιοι οι Ιρανοί πολίτες. «Η κυβέρνηση αυτή δεν διαθέτει ούτε την ικανότητα, ούτε τη νομιμοποίηση, ούτε τη θέληση να διαχειρίζεται κρίσεις», επισημαίνει με καυστικότητα. Ο 64χρονος Παναχί, με δύο φυλακίσεις στο παρελθόν λόγω της κριτικής του προς το καθεστώς και με απαγόρευση ενασχόλησης με τον κινηματογράφο, παραμένει σύμβολο αντίστασης. Παρά τον συνεχή κίνδυνο, επέστρεψε πρόσφατα στο Ιράν, όπου έγινε δεκτός στο αεροδρόμιο από υποστηρικτές του που φώναζαν «γυναίκα, ζωή, ελευθερία» – το σύνθημα που έχει γίνει παγκόσμιο σύμβολο του ιρανικού κινήματος για ελευθερία και αξιοπρέπεια.