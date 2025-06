ΗΠΑ – Ιράν: Προειδοποίηση Ρούμπιο για πυρηνικές βόμβες της Τεχεράνης

Σοβαρές προειδοποιήσεις για τον πυρηνικό εξοπλισμό του Ιράν απηύθυνε ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, Μάρκο Ρούμπιο, επισημαίνοντας πως η Τεχεράνη εξακολουθεί να συνιστά άμεση απειλή για τη σταθερότητα στη Μέση Ανατολή και την παγκόσμια ασφάλεια. Σε συνέντευξή του στο FOX News, ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας ανέφερε ότι το Ιράν διαθέτει πλέον επαρκείς ποσότητες ουρανίου υψηλού εμπλουτισμού ώστε να κατασκευάσει «τουλάχιστον εννέα ή δέκα πυρηνικές βόμβες», όπως μεταδίδει και ο Guardian. Η αποκάλυψη αυτή έρχεται λίγα μόλις 24ωρα μετά τα στρατιωτικά πλήγματα των ΗΠΑ κατά ιρανικών πυρηνικών εγκαταστάσεων, τα οποία αναζωπύρωσαν τις εντάσεις στην περιοχή.

Παρά τη στρατιωτική επέμβαση, ο Ρούμπιο δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι διατεθειμένες να επανεκκινήσουν απευθείας συνομιλίες με την ιρανική ηγεσία. «Είμαστε έτοιμοι να τους μιλήσουμε αύριο και να ξεκινήσουμε μια ουσιαστική διαδικασία», τόνισε, διευκρινίζοντας ότι η Ουάσινγκτον δεν έχει προγραμματίσει νέες στρατιωτικές επιχειρήσεις σε βάρος της Ισλαμικής Δημοκρατίας αυτή τη στιγμή. Παράλληλα, κάλεσε την Κίνα να ασκήσει τη δική της επιρροή προς την Τεχεράνη, ειδικά αναφορικά με τις πρόσφατες απειλές περί αποκλεισμού των Στενών του Ορμούζ — κρίσιμου θαλάσσιου διαδρόμου για τη διεθνή μεταφορά ενέργειας. Ο Ρούμπιο διευκρίνισε, πάντως, ότι οι ΗΠΑ δεν έχουν στοιχεία εμπλοκής της Κίνας σε καμία σχετική ενέργεια. Ο Αμερικανός ΥΠΕΞ επανέλαβε την πάγια θέση της Ουάσινγκτον ότι το Ιράν μπορεί να αναπτύξει ένα ειρηνικό πυρηνικό πρόγραμμα υπό διεθνή εποπτεία, αλλά όχι να συνεχίσει τον ανεξέλεγκτο εμπλουτισμό ουρανίου. «Αν το ιρανικό καθεστώς επιθυμεί πραγματικά να αναπτύξει πυρηνική ενέργεια, υπάρχουν αποδεκτοί τρόποι για να το κάνει», σημείωσε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι «η σχετική πρόταση παραμένει στο τραπέζι».

“@POTUS did the world a favor last night… and now the Iranian regime should wake up and say OK, if we really want nuclear energy in our country, there’s a way to do it. That offer’s still there, we’re prepared to talk to them tomorrow.” — @SecRubio pic.twitter.com/k7YFy3dkFO

— Department of State (@StateDept) June 22, 2025