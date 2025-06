Τραμπ, Νόμπελ Ειρήνης: Επίσημη πρόταση από το Πακιστάν

Την πρόθεσή της να προτείνει επίσημα τον πρώην πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, για το Βραβείο Νόμπελ Ειρήνης 2026 ανακοίνωσε η κυβέρνηση του Πακιστάν, επικαλούμενη τον ρόλο του ως διαμεσολαβητή στη διάρκεια της πρόσφατης ελληνοπακιστανικής κρίσης. Σε επίσημη ανακοίνωση που δημοσιεύθηκε μέσω της πλατφόρμας X, η πακιστανική κυβέρνηση έκανε λόγο για «απρόκλητη και παράνομη επίθεση» της Ινδίας κατά πακιστανικού εδάφους, η οποία χαρακτηρίστηκε «σοβαρή παραβίαση της εθνικής κυριαρχίας». Όπως αναφέρεται, η επίθεση είχε τραγικές συνέπειες για τον άμαχο πληθυσμό, μεταξύ των οποίων και γυναίκες, παιδιά και ηλικιωμένοι. Ως απάντηση, το Πακιστάν ενεργοποίησε τη στρατιωτική επιχείρηση «Bunyan-um-Marsoos», την οποία περιγράφει ως «στοχευμένη και προσεκτικά μετρημένη αντεπίθεση». Ωστόσο, όπως επισημαίνει η Ισλαμαμπάντ, η κατάσταση κινδύνευε να εκτροχιαστεί σε περιφερειακή σύρραξη, γεγονός που αποτράπηκε χάρη στην «εποικοδομητική διπλωματική παρέμβαση» του πρώην Αμερικανού προέδρου.

«Ο Ντόναλντ Τραμπ επέδειξε αξιοσημείωτη στρατηγική διορατικότητα και υπεύθυνη ηγετική στάση», τονίζει η πακιστανική κυβέρνηση, επισημαίνοντας τη διπλωματική επαφή του με την Ινδία και το Πακιστάν ως καθοριστικό παράγοντα στην επίτευξη κατάπαυσης του πυρός. Η παρέμβασή του, σύμφωνα με το Ισλαμαμπάντ, συνέβαλε ουσιαστικά στην αποκλιμάκωση της έντασης και στην αποτροπή μιας ευρύτερης κρίσης στη Νότια Ασία. Η πρόταση για το Νόμπελ συνοδεύεται και από αναφορές στις παλαιότερες προσπάθειες του Τραμπ για την επίλυση του ζητήματος του Κασμίρ, το οποίο η πακιστανική πλευρά θεωρεί ως βασική αιτία αστάθειας στην περιοχή. Η Ισλαμαμπάντ υπενθυμίζει τη σημασία των ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ και την ανάγκη για ειρηνική επίλυση της διαφοράς, μέσω διεθνούς διαλόγου και πολιτικών πρωτοβουλιών. Καταλήγοντας, η πακιστανική κυβέρνηση εκφράζει τον σεβασμό της προς την «πραγματιστική και αποτελεσματική προσέγγιση ειρήνης» του Ντόναλντ Τραμπ, σημειώνοντας ότι οι ενέργειές του αποτέλεσαν θεμέλιο για τη σταθερότητα όχι μόνο στην περιοχή, αλλά και σε παγκόσμιο επίπεδο.

