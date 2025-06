Η τρέλα του Φουρνιέ με τα ελληνικά προϊόντα

Ο Εβάν Φουρνιέ όχι μόνο κατέκτησε το πρωτάθλημα με τον Ολυμπιακό, αλλά και τις… καρδιές των Ελλήνων με τον ενθουσιασμό του για την ελληνική κουζίνα. Μετά την πρώτη του εμπειρία με τη μπουγάτσα, που τον «τρέλανε», τώρα ήταν η σειρά της τυρόπιτας να τον… συγκλονίσει.

Ο Γάλλος διεθνής, ιδιαίτερα δραστήριος στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, συνεχίζει να μοιράζεται με τους διαδικτυακούς του φίλους τις γευστικές του ανακαλύψεις. Όταν ρωτήθηκε ποια είναι τα αγαπημένα του ελληνικά προϊόντα, απάντησε χαρακτηριστικά: «Χρειάζομαι περισσότερο χρόνο. Δοκίμασα τυρόπιτα χθες και με συγκλόνισε. Η λίστα μου αλλάζει διαρκώς».

Ο Φουρνιέ έχει ήδη δοκιμάσει σουβλάκι, φέτα, χαλβά, μπουγάτσα, τυρόπιτα, ραβανί και μπακλαβά, και φαίνεται πως η γευστική του περιήγηση στην Ελλάδα μόλις ξεκίνησε.

Αφού σήκωσε την κούπα με τον Ολυμπιακό, ξεκίνησε τις διακοπές του με πρώτο σταθμό τη Ζάκυνθο, ακολούθησε η Τζια και – όπως αποκάλυψε – επόμενος προορισμός είναι η Μύκονος. Όπως όλα δείχνουν, ο Φουρνιέ ζει ένα αξέχαστο ελληνικό καλοκαίρι, με μπάσκετ, ήλιο και… τυρόπιτα.

I need more time lol. I tried tiropita yesterday and it rocked my world 🤣. My list keeps changing

— Evan Fournier (@EvanFourmizz) June 20, 2025