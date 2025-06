Γιαμάλ: Οι αποκαλυπτικοί διάλογοι με την ηθοποιό ταινιών για ενήλικες

Ο Λαμίν Γιαμάλ φαίνεται να έχει μια πολύ γεμάτη περιπετειώδη περίοδο εκτός γηπέδων. Μέσα σε μόλις δύο εβδομάδες, ο εξτρέμ της Μπαρτσελόνα έχει συνδεθεί με πολλές γυναίκες, όλες μεγαλύτερες από αυτόν. Μετά από φήμες που αφορούσαν την 30χρονη influencer Φατί Βάθκεθ, ο Γιαμάλ πρόσφατα συνδέθηκε και με τη δημιουργό περιεχομένου για ενήλικες. Τώρα, η Κλαούντια Μπαβέλ έσπασε τη σιωπή της με μια δημόσια δήλωση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης — προσφέροντας τη δική της εκδοχή των γεγονότων.

«Επέλεξα να μην μιλήσω δημόσια για αυτό το θέμα το 2025. Ωστόσο, επειδή ο Γιαμάλ ανέφερε την υποτιθέμενη σχέση μας στο TardeAR, θεωρώ σκόπιμο να μοιραστώ την εκδοχή μου με σαφήνεια και σεβασμό. «Ισχυρίζεται ότι ζει με τη μητέρα του, αλλά στην πραγματικότητα ζει μόνος. Λέει ότι με απέρριψε, ενώ αυτός ήταν που ζήτησε την επαφή μου και επέμενε να συναντηθούμε.

Lamine Yamal had clarified the rumors about him and 29-year-old adult content actress Claudia Bavel during his appearance on TardeAR—before she issued her response: ️ “You can ask her. She’ll give you the usual excuse like: ‘No, I rejected him because he’s a minor… .’ But… pic.twitter.com/kYIm0QXktI — Pulse Sports Nigeria (@PulseSportsNG) June 20, 2025

Αρνείται ότι έχουμε γνωριστεί, παρά το γεγονός ότι διασταυρωθήκαμε σε αρκετές κοινωνικές εκδηλώσεις». Ζητώ με σεβασμό να σταματήσουν τα προσβλητικά και δυσφημιστικά μηνύματα. ΠΟΤΕ δεν είχα καμία σχέση με ανήλικο, ποτέ δεν κανόνισα συνάντηση και ποτέ δεν υπήρξε κάποιο σχέδιο που να αφορά τη φήμη ή τα χρήματα. Το μόνο πράγμα στο οποίο συμφωνούμε είναι ότι καμία συνάντηση ή κατάσταση δεν συνέβη ποτέ μεταξύ μας. Πίσω από τους τίτλους και την κοινή γνώμη, υπάρχουν άνθρωποι. Από σεβασμό, ζητώ κατανόηση και αυτοσυγκράτηση». Μάλιστα, στο φως της δημοσιότητας έχουν έρθει και μερικοί διάλογοι μεταξύ του Γιαμάλ και της Μπάβελ.

: 29-year old Claudia Bavel, adult content actress, has released an official statement regarding Lamine Yamal’s comments on rejecting her: “I chose not to speak publicly on this matter in 2025. However, since Lamine Yamal mentioned our alleged relationship on TardeAR, I… pic.twitter.com/TA0WK3hu95 — The Touchline | Football Coverage (@TouchlineX) June 20, 2025

Η 29χρονη ηθοποιός πορνογραφικού περιεχομένου αποκάλυψε μηνύματα WhatsApp από μια συνομιλία μεταξύ της ίδιας και του αστέρα της Μπαρτσελόνα, σε μια τηλεοπτική εκπομπή:

– «Ο Λαμίν μου είπε: “Έλα σπίτι μου, έχω θέρμανση».

– «Του είπα: “Θα ήταν πάρα πολύ γιατί είμαι περίπου 11 χρόνια μεγαλύτερη από εσένα, δεν νομίζεις;”»

– “Ο Λαμίν είπε: “Όχι, είναι τέλειο!””

– “Είπα: “Αν με συλλάβουν, θα με βγάλεις από τη φυλακή, χαχαχα!””

– “Ο Λαμίν απάντησε: “Όχι, σου δίνω τον λόγο μου””

– «Ο Λαμίν μου είπε να σταματήσω τις ανοησίες και να μην σκέφτομαι την ηλικία του… Περίμενα να γίνει 18».