Μητσοτάκης στο «Lyceum Project 2025»: Η τεχνητή νοημοσύνη μετασχηματίζει τη σχέση μας με τα παιδιά

Ολοκληρώθηκε η συζήτηση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τη βαρόνη Beeban Kidron, μέλος της Βουλής των Λόρδων του Ηνωμένου Βασιλείου και γνωστή υπερασπίστρια των δικαιωμάτων των παιδιών στο διαδίκτυο, στο πλαίσιο του διεθνούς συνεδρίου «The Lyceum Project 2025 – Children in the Age of AI», το οποίο φιλοξενείται στην Αθήνα. Στο επίκεντρο της συζήτησης τέθηκε η ανάγκη χάραξης κοινών ευρωπαϊκών κανόνων για την προστασία των ανηλίκων από τις επιπτώσεις της τεχνητής νοημοσύνης (AI), μέσα σε ένα ψηφιακό περιβάλλον που μεταβάλλει ριζικά τις κοινωνικές σχέσεις και την καθημερινότητα των παιδιών. Ο πρωθυπουργός τόνισε ότι η τεχνητή νοημοσύνη «δεν αποτελεί απλώς μια τεχνολογική πρόοδο, αλλά μια μετάβαση εποχής, όπου οι άνθρωποι πλέον δεν κατέχουν το μονοπώλιο της νοημοσύνης». Υπογράμμισε δε ότι «ο ψηφιακός κόσμος δεν φέρεται στα παιδιά σαν παιδιά, αλλά σαν ενήλικες, με αποτέλεσμα να υπονομεύεται η φυσική τους εξέλιξη και η ψυχική τους υγεία».

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επεσήμανε την ανάγκη να ενισχυθεί ο ρόλος των γονέων και των σχολείων στον ψηφιακό αλφαβητισμό των παιδιών, επισημαίνοντας ότι οι πλατφόρμες τεχνολογίας διαμορφώνουν εθιστικά περιβάλλοντα «που κρατούν τα παιδιά παγιδευμένα στις οθόνες». «Είναι σαφές ότι κάτι δεν πάει καλά με την ψυχική υγεία των παιδιών μας, και αυτό δεν μπορούμε να το αγνοήσουμε», σημείωσε. Αναφερόμενος στις ελληνικές πρωτοβουλίες, ο πρωθυπουργός παρουσίασε το «Kids Wallet», μια καινοτόμο ψηφιακή εφαρμογή για την επαλήθευση της ηλικίας των ανηλίκων σε διαδικτυακές υπηρεσίες, τονίζοντας ότι πρόκειται για ένα σημαντικό βήμα προς την ενίσχυση της ψηφιακής ασφάλειας των παιδιών. «Στην Ελλάδα μιλήσαμε με ειλικρίνεια στους γονείς, εξηγώντας τους τι σημαίνει τεχνητή νοημοσύνη και ποιους κινδύνους ενέχει», ανέφερε χαρακτηριστικά. Κλείνοντας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης δήλωσε την πρόθεση της Ελλάδας να διαδραματίσει πρωταγωνιστικό ρόλο στον ευρωπαϊκό διάλογο για την τεχνητή νοημοσύνη, προτάσσοντας ως αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα την προστασία της παιδικής ηλικίας στον ψηφιακό κόσμο.