Ισραήλ – Ιράν τώρα: Ομοβροντία πυραύλων, χτυπήθηκε νοσοκομείο

Ισχυρό πλήγμα στη σταθερότητα της περιοχής προκαλεί το νέο μπαράζ ιρανικών πυραυλικών επιθέσεων εναντίον του Ισραήλ, με τουλάχιστον τέσσερις στοχευμένες επιθέσεις, ανάμεσα στις οποίες και στο νοσοκομείο Soroka στην πόλη Μπερ Σεβά. Οι εικόνες καταστροφής από το νοσηλευτικό ίδρυμα, καθώς και οι μαρτυρίες για τραυματίες και εγκλωβισμένους, προκαλούν διεθνή ανησυχία και αναζωπυρώνουν τον φόβο ευρύτερης ανάφλεξης στη Μέση Ανατολή. Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, καταδίκασε την επίθεση κάνοντας λόγο για «τρομοκράτες τύραννους στην Τεχεράνη» και προειδοποίησε ότι το Ιράν «θα πληρώσει το πλήρες τίμημα». Από την πλευρά του, ο υπουργός Άμυνας Ίσραελ Κατζ ανακοίνωσε ότι οι Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις έχουν εντολή να εντείνουν τα χτυπήματα κατά στρατηγικών ιρανικών υποδομών, με στόχο την «αποσταθεροποίηση του καθεστώτος των αγιατολάχ».

Massive damage to Soroka Medical Center in Beersheba, following the impact of a ballistic missile fired by Iran. pic.twitter.com/8rXhGeuk0z

Το Γαλλικό Πρακτορείο κατέγραψε πολλαπλές εκρήξεις σε Ιερουσαλήμ και Τελ Αβίβ γύρω στις 7:10 το πρωί, λίγη ώρα αφότου είχε σημάνει συναγερμός για πιθανή εκτόξευση βαλλιστικών πυραύλων. Οι ζημιές στο νοσοκομείο Soroka επιβεβαιώθηκαν από τον εκπρόσωπο του ιδρύματος, ενώ οι υπηρεσίες διάσωσης επιχειρούν για τον απεγκλωβισμό ασθενών, με αναφορές για εγκλωβισμένους σε ανελκυστήρα. Σύμφωνα με τις Ισραηλινές Αρχές, 65 άτομα τραυματίστηκαν συνολικά από τις ιρανικές επιθέσεις, εκ των οποίων τρία νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση, μεταξύ αυτών ένας 80χρονος και δύο γυναίκες περίπου 70 ετών. Άλλοι δύο τραυματίες νοσηλεύονται σε μέτρια κατάσταση και δεκάδες με ελαφρύτερα τραύματα ή κατά τη διάρκεια εκκένωσης.

Παράλληλα, το Ισραήλ φέρεται να εξαπέλυσε αντίποινα πλήγματα κοντά στον αντιδραστήρα βαρέος ύδατος στο Χοντάμπ, περίπου 250 χλμ. νοτιοδυτικά της Τεχεράνης. Το Ιρανικό Πρακτορείο ISNA μετέδωσε ότι η εγκατάσταση είχε εκκενωθεί πριν την επίθεση και δεν παρατηρήθηκε διαρροή ραδιενέργειας. Η ισραηλινή στρατιωτική διοίκηση είχε ήδη εκδώσει προειδοποίηση προς τους πολίτες κοντά στην εγκατάσταση του Αράκ, σημειώνοντας ότι «η παρουσία τους εκεί θέτει τη ζωή τους σε κίνδυνο».

Footage showing the moment that a ballistic missile fired by Iran impacted Soroka Medical Center within the city of Beersheba in Southern Israel. pic.twitter.com/JHpwZsR6oC

