Τραμπ – Πούτιν: Κάνε μου μια χάρη, ασχολήσου πρώτα με τη Ρωσία

Σε νέα φάση έντασης οδηγούνται οι σχέσεις ΗΠΑ–Ιράν, με τον Ντόναλντ Τραμπ να αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο στρατιωτικού πλήγματος στις ιρανικές πυρηνικές εγκαταστάσεις, ενώ παράλληλα απέρριψε πρόταση διαμεσολάβησης από τη Ρωσία. Όπως δήλωσε σε δημοσιογράφους στον Λευκό Οίκο, είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν, κατά την οποία του ζήτησε ειρωνικά να «ασχοληθεί πρώτα με τη Ρωσία» πριν επιχειρήσει παρέμβαση στη Μέση Ανατολή.

‘I may do it, I may not do it, nobody knows what I’m going to do’

Donald Trump is asked if the US will strike Iranian nuclear facilities

The President adds: ‘Iran has got a lot of trouble’https://t.co/6AXIpfJ5oO pic.twitter.com/Dz2F94KOOt

— Sky News (@SkyNews) June 18, 2025