Μέση Ανατολή: Καβγάς on air μεταξύ παρουσιαστή και γερουσιαστή των ΗΠΑ

Μια τηλεοπτική αντιπαράθεση που γρήγορα έγινε viral συγκλόνισε την πολιτική σκηνή των ΗΠΑ, με πρωταγωνιστές τον Ρεπουμπλικανό γερουσιαστή Τεντ Κρουζ και τον συντηρητικό παρουσιαστή Τάκερ Κάρλσον. Οι δύο άνδρες ήρθαν σε σφοδρή σύγκρουση στον «αέρα» σχετικά με τη στάση των ΗΠΑ απέναντι στο Ιράν, με τον Κάρλσον να αμφισβητεί τις γνώσεις του Κρουζ και να τον εκθέτει δημόσια με ερωτήσεις βασικού επιπέδου, στις οποίες ο γερουσιαστής φάνηκε να αιφνιδιάζεται. Παρότι αμφότεροι ανήκουν στον ευρύτερο χώρο της δεξιάς και έχουν στηρίξει τον Ντόναλντ Τραμπ, διαφωνούν ως προς τον ρόλο των ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή. Ο Κάρλσον, υπέρμαχος της αποδέσμευσης από ξένες παρεμβάσεις, κατηγόρησε τον Κρουζ ότι υποστηρίζει μια στρατηγική που δεν βασίζεται σε επαρκή κατανόηση της περιοχής. Ο ίδιος ο Κρουζ απάντησε αργότερα πως το αποσπασματικό βίντεο δημοσιεύτηκε σκόπιμα για να τον εκθέσει, όμως οι εντυπώσεις είχαν ήδη δημιουργηθεί στα social media.

Αρχικά, τον ρώτησε αν ξέρει πόσοι άνθρωποι ζουν στο Ιράν.

Κρουζ: Δεν το γνωρίζω

Κάρλσον: Καθόλου;

Κρουζ: Οχι

Κάρλσον: Δεν ξέρεις τον πληθυσμό της χώρας που προσπαθείς να επιβληθείς;

Κρουζ: Πόσοι μένουν;

Κάρλσον: 92 εκατ.

Κρουζ: Οκ

Κάρλσον: Πώς γίνεται να μην το ξέρεις αυτό;

Κρουζ: Δεν απομνημονεύω τους πλυθησμούς μιας χώρας

Κάρλσον: Ναι αλλά είναι σχετικό, γιατί πας να ρίξεις την κυβέρνησή τους

Κρουζ: Γιατί είναι σχετικό ένας αριθμός, αν είναι 90 ή 100 εκατ.;

Κάρλσον: Δείχνει ότι δε ξέρεις τίποτα για τη χώρα

Κρουζ: Δεν είπα ότι δεν ξέρω τίποτα για τη χώρα

Κάρλσον: Εντάξει, ποιο είναι το εθνικό μείγμα του Ιράν;

Κρουζ: Πέρσες και κυρίως Σιίτες

Κάρλσον: Ποιο το ποσοστό; (Παύση από τον Κρουζ). Δεν ξέρεις τίποτα για το Ιράν!

Ο Κρουζ αντέτεινε, ότι και ο Κάρλσον δεν έχει ιδέα για το Ιράν, σχολιάζοντας πως ο παρουσιαστής ισχυρίστηκε «ότι δεν προσπαθούν να δολοφονήσουν τον Ντόναλντ Τραμπ» και ότι «δεν μπορεί να καταλάβει αν ήταν καλή ιδέα να σκοτώσουν τον Στρατηγό Σουλεϊμανί».

