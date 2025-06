Ιράν: Ηχηρή παρέμβαση Παχλαβί

Με αφορμή την κλιμακούμενη σύγκρουση μεταξύ Ισραήλ και Ιράν, ο Ρεζά Παχλαβί, γιος του τελευταίου Σάχη της Περσίας, προχώρησε σε μια ηχηρή παρέμβαση, διακηρύσσοντας ότι «η Ισλαμική Δημοκρατία έχει φτάσει στο τέλος της» και ότι η κατάρρευσή της είναι πλέον αναπόφευκτη. Σε βιντεοσκοπημένο μήνυμά του, ο εξόριστος πρίγκιπας απηύθυνε έκκληση για ενότητα, παλλαϊκή κινητοποίηση και ειρηνική μετάβαση προς ένα δημοκρατικό καθεστώς. «Η διαδικασία έχει ήδη ξεκινήσει και είναι μη αναστρέψιμη. Το μέλλον του Ιράν προμηνύεται λαμπρό», δήλωσε χαρακτηριστικά, καλώντας τους Ιρανούς να «σηκωθούν και να διεκδικήσουν ξανά την πατρίδα τους».

Εξέφρασε, μάλιστα, την πρόθεσή του να ενωθεί με τον λαό «την ημέρα που το Ιράν θα είναι ελεύθερο». Ο Παχλαβί, που διατηρεί διαχρονικές σχέσεις με το Ισραήλ – όπως και ο πατέρας του πριν την Ισλαμική Επανάσταση του 1979 – στάθηκε στο πλευρό όσων υποφέρουν από τον πόλεμο, καταγγέλλοντας το θεοκρατικό καθεστώς και προσωπικά τον ανώτατο ηγέτη Χαμενεΐ. «Έχει κρυφτεί σαν φοβισμένος αρουραίος στα υπόγεια και έχει χάσει κάθε έλεγχο», είπε, επιτιθέμενος με δριμύτητα στην ηγεσία της χώρας.

The Islamic Republic has come to its end and is collapsing. What has begun is irreversible. The future is bright, and together we will turn the page of history. Now is the time to stand up; the time to reclaim Iran. May I be with you soon. pic.twitter.com/qrbnDmf8SX

— Reza Pahlavi (@PahlaviReza) June 17, 2025