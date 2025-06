ΗΠΑ – Ιράν: Ο Τραμπ στέλνει βομβαρδιστικά σε απόσταση βολής

Εν μέσω διαρκώς εντεινόμενης στρατιωτικής κρίσης στη Μέση Ανατολή, ο Λευκός Οίκος εισέρχεται σε φάση υψηλής επιφυλακής, καθώς ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, συγκαλεί το Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας με αποκλειστικό αντικείμενο την ένοπλη σύγκρουση μεταξύ Ιράν και Ισραήλ. Η παγκόσμια κοινότητα παρακολουθεί με κομμένη την ανάσα, ενώ η πιθανότητα εμπλοκής των ΗΠΑ στο πεδίο αυξάνεται με γεωμετρική πρόοδο. Ο Ντόναλντ Τραμπ, σύμφωνα με διεθνή πρακτορεία, εισήλθε στην «Αίθουσα Καταστάσεων» του Λευκού Οίκου, προκειμένου να αποφασίσει για την ενδεχόμενη στρατιωτική συμμετοχή των ΗΠΑ στη σύγκρουση. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης, εξαπέλυσε ευθεία απειλή προς τον ανώτατο ηγέτη του Ιράν, Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, δηλώνοντας ότι «οι ΗΠΑ γνωρίζουν την ακριβή του τοποθεσία και πρόκειται για εύκολο στόχο», επισημαίνοντας ότι η αμερικανική υπομονή εξαντλείται.

Ήδη τέσσερα αμερικανικά στρατηγικά βομβαρδιστικά τύπου B-52H Stratofortress έχουν σταθμεύσει στη στρατηγικής σημασίας βάση Ντιέγκο Γκαρσία στον Ινδικό Ωκεανό, εντός ακτίνας κρούσης από ιρανικούς στόχους. Σύμφωνα με δορυφορικές εικόνες του Planet Labs, τα βομβαρδιστικά βρίσκονται εκεί από τα μέσα Μαΐου, με δυνατότητα μεταφοράς 32 τόνων πυρομαχικών.

Παράλληλα, τα αεροπλανοφόρα USS Nimitz και USS Carl Vinson πλέουν στην Ανατολική Μεσόγειο, ενώ αμερικανικά μαχητικά F-16, F-22 και F-35 και συστήματα πυραυλικής άμυνας ετοιμάζονται για ανάπτυξη. Εναέρια τάνκερ ανεφοδιασμού ενισχύουν την επιχειρησιακή ετοιμότητα, ενώ η δύναμη των ΗΠΑ στην περιοχή υπερβαίνει ήδη τους 40.000 στρατιώτες.

Η ρητορική Τραμπ κορυφώθηκε με απαιτήσεις για άμεση εγκατάλειψη του πυρηνικού προγράμματος της Τεχεράνης. Μέσω της πλατφόρμας TruthSocial, υπογράμμισε ότι οι ΗΠΑ ελέγχουν πλήρως τον ιρανικό εναέριο χώρο, διαμηνύοντας ότι αν δεν υπάρξει συμμόρφωση, «έρχονται τα χειρότερα». Το δίλημμα για την Ουάσινγκτον είναι σαφές: είτε αποτρεπτική πίεση μέσω στρατιωτικής παρουσίας είτε ενεργός συμμετοχή σε στρατιωτική επιχείρηση κατά των πυρηνικών εγκαταστάσεων του Ιράν.

Σύμφωνα με το ισραηλινό κανάλι N12, υψηλόβαθμοι Ισραηλινοί αξιωματούχοι εκτιμούν πως η συμμετοχή των ΗΠΑ είναι πλέον σχεδόν βέβαιη. Ο σύμβουλος εθνικής ασφαλείας του Ισραήλ, Τζάτσι Χανέγκμπι, δήλωσε ότι «ο πόλεμος δεν θα τελειώσει χωρίς την καταστροφή της πυρηνικής υποδομής του Φόρντο», αναφερόμενος στη βαριά οχυρωμένη υπόγεια εγκατάσταση του Ιράν. Οι Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις (IDF) ανακοίνωσαν πως 60 μαχητικά εξαπολύουν εκτεταμένο κύμα αεροπορικών πληγμάτων σε ιρανικά εδάφη, στοχεύοντας εκτοξευτήρες βαλλιστικών πυραύλων και εγκαταστάσεις αεράμυνας.

Ο επικεφαλής του ιρανικού στρατού προειδοποίησε για επικείμενες «τιμωρητικές» επιθέσεις, καλώντας τους κατοίκους του Τελ Αβίβ και της Χάιφας να εγκαταλείψουν άμεσα τις περιοχές. Οι Ισραηλινές Αρχές σήμαναν συναγερμό σε πολλές πόλεις, καλώντας τους πολίτες να καταφύγουν σε υπόγεια καταφύγια, καθώς εντοπίστηκαν νέες εκτοξεύσεις βαλλιστικών πυραύλων. Σύμφωνα με τους Times of Israel, δεν έχουν αναφερθεί μέχρι στιγμής επιπτώσεις σε κατοικημένες περιοχές, ενώ οι πρώτες εκτιμήσεις των IDF αναφέρουν ότι οι περισσότεροι πύραυλοι απέτυχαν να πλήξουν τους στόχους τους.

The Chief of Staff of the Iranian Armed Forces, Major General Abdolrahim Mousavi, called on Israelis to urgently leave Tel Aviv and Haifa, stressing that such a step is the only way to save their lives.

