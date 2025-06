Αλί Χαμενεΐ: Το τελευταίο κεφάλαιο του σκληροπυρηνικού ηγέτη που καθόρισε το Ιράν για δεκαετίες

Όταν ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, εμφανίστηκε δημόσια μετά από πέντε χρόνια, τον Οκτώβριο του 2024, έστειλε ένα από τα πιο αδιάλλακτα μηνύματα της πολύχρονης παρουσίας του στην εξουσία: «Το Ισραήλ δεν θα κρατήσει για πολύ». Μιλώντας μπροστά σε χιλιάδες υποστηρικτές στην Τεχεράνη, λίγες μέρες μετά τη δολοφονία του στενού του συμμάχου Χασάν Νασράλα από ισραηλινά πλήγματα, δεν άφησε περιθώριο παρερμηνειών: η εποχή της μετριοπάθειας είχε παρέλθει. Η απώλεια του Νασράλα ήταν προσωπικό και πολιτικό πλήγμα· η επακόλουθη ισραηλινή αεροπορική επίθεση στο Ιράν, ένα ταπεινωτικό στρατηγικό χτύπημα. Η απάντηση της Τεχεράνης με καταιγισμό drones και πυραύλων δεν ανέτρεψε τους συσχετισμούς. Η ιρανική αεράμυνα αποδείχθηκε ανεπαρκής και το δίκτυο των πολιτοφυλακών που ο Χαμενεΐ οικοδομούσε επί δεκαετίες, μοιάζει πλέον να καταρρέει. Οι σύμμαχοι αποδυναμώνονται· η «αντίσταση» έχει ρωγμές.

A remarkable video has surfaced showing the late Hezbollah leader Hassan Nasrallah meeting with Ayatollah Ali Khamenei in Tehran. Nasrallah introduces top Hezbollah figures who have since all been eliminated: Fouad Shukur, Imad Mughniyeh, and his successor, Mustafa Badr al-Din. pic.twitter.com/GvUl1PuARA

— Lapo Pontecorvi (@LapoPontecorvi) November 10, 2024