Ρονάλντο – Τραμπ: Ένα δώρο με… μήνυμα

Μια συμβολική χειρονομία με παγκόσμιο αποτύπωμα σημειώθηκε στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής των G7 στο Κανανάσκις του Καναδά, όταν ο Αντόνιο Κόστα, πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, προσέφερε στον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ μια υπογεγραμμένη φανέλα του Κριστιάνο Ρονάλντο, με μήνυμα που προκάλεσε αίσθηση: «Στον Πρόεδρο Ντόναλντ Τζ. Τραμπ – Παίζοντας για την Ειρήνη. Ως ομάδα». Το δώρο παραδόθηκε τη Δευτέρα 16 Ιουνίου, με τη Μάργκο Μάρτιν, σύμβουλο επικοινωνίας του Τραμπ, να δημοσιεύει βίντεο της στιγμής. Ο Τραμπ, εμφανώς ευδιάθετος, κράτησε τη φανέλα ψηλά λέγοντας: «Α, μου αρέσει αυτό. Παίζω για την ειρήνη. Αυτό είναι υπέροχο».

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε μια ημέρα μετά τα 79α γενέθλια του Προέδρου, τα οποία ο ίδιος πέρασε μαζί με τη Μελάνια Τραμπ στην Ουάσινγκτον, συμμετέχοντας στην επετειακή παρέλαση για τα 250 χρόνια του Αμερικανικού Στρατού. Η κίνηση με τη φανέλα, αν και συμβολική, αποκτά ιδιαίτερο νόημα εν μέσω της κλιμακούμενης έντασης μεταξύ Ισραήλ και Ιράν. Ο Τραμπ, μέσω της πλατφόρμας του Truth Social, ανήρτησε πρόσφατα: «Σύντομα θα έχουμε ΕΙΡΗΝΗ μεταξύ Ισραήλ και Ιράν! Πολλές τηλεφωνικές κλήσεις και συναντήσεις πραγματοποιούνται τώρα».

