Μπραντ Πιτ: Στην πρεμιέρα της νέας του ταινίας «F1» αγκαλιά με την Ινές ντε Ραμόν

Μια σπάνια δημόσια εμφάνιση πραγματοποίησαν ο Μπραντ Πιτ και η Ινές ντε Ραμόν, οι οποίοι περπάτησαν μαζί στο κόκκινο χαλί της πρεμιέρας της νέας ταινίας του ηθοποιού, F1, στη Νέα Υόρκη, το βράδυ της Δευτέρας 16 Ιουνίου. Το ζευγάρι, που μετρά ήδη δύο χρόνια κοινής πορείας, εμφανίστηκε χαλαρό, ευδιάθετο και εντυπωσιακά δεμένο, κρατώντας ο ένας το χέρι του άλλου μπροστά στα φλας των φωτογράφων.

Watch: Racing and movie fans converged on Times Square in New York for the world premiere of the new movie ‘F1,’ starring Brad Pitt and Damson Idris and produced by Lewis Hamilton https://t.co/RKdP0v1YyP pic.twitter.com/syPg0FRhBf

— Reuters (@Reuters) June 17, 2025