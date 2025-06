Ισραήλ – Ιράν: «Ο Χαμενεΐ θα έχει την τύχη του Σαντάμ Χουσεΐν αν δεν σταματήσει»

Η σύγκρουση Ιράν–Ισραήλ αποκτά επικίνδυνη κλιμάκωση, με εκατέρωθεν απειλές και ενδείξεις ότι οι επιθέσεις έχουν ήδη μεταφερθεί στο εσωτερικό των δύο κρατών. Ο Ισραηλινός Υπουργός Άμυνας, Γιοάβ Κατζ, εξαπέλυσε σήμερα ευθεία απειλή προς τον Ανώτατο Ηγέτη του Ιράν, Αλί Χαμενεΐ, κάνοντας παραλληλισμό με τη μοίρα του Σαντάμ Χουσεΐν. «Ο Ιρανός δικτάτορας θα ήταν φρόνιμο να θυμηθεί τι συνέβη στον ηγέτη που επέλεξε τον ίδιο δρόμο εναντίον του Ισραήλ», δήλωσε κατά την ενημέρωση της στρατιωτικής ηγεσίας. Η αναφορά του Κατζ στον ανατραπέντα και εκτελεσθέντα Χουσεΐν ήρθε τη στιγμή που το Ισραήλ φέρεται έτοιμο να πλήξει πάνω από 10 πυρηνικούς στόχους στο Ιράν, περιλαμβανομένων εγκαταστάσεων όπως το υπόγειο πυρηνικό κέντρο του Φόρντο. Ο ίδιος προανήγγειλε «πολύ σημαντικά πλήγματα» σε στρατηγικές υποδομές της Τεχεράνης.

Την ίδια ώρα, δύο ισχυρές εκρήξεις ακούστηκαν στο κέντρο της ιρανικής πρωτεύουσας, σύμφωνα με ανταποκρίσεις του AFP και κρατικά μέσα του Ιράν. Βίντεο που κυκλοφόρησαν στα social media δείχνουν πυκνούς καπνούς να υψώνονται από αστικές περιοχές της Τεχεράνης, ενισχύοντας τους φόβους ότι η σύγκρουση έχει ήδη περάσει σε φάση ανοιχτής αντιπαράθεσης στο έδαφος. Ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί, μιλώντας με τον Πολωνό ομόλογό του, προειδοποίησε το Ισραήλ να μην επεκτείνει τη σύγκρουση στην ευρύτερη περιοχή. Παράλληλα, έκανε λόγο για πιθανή στοχοποίηση των ιρανικών πετρελαϊκών εγκαταστάσεων, ζητώντας επαγρύπνηση από όλες τις πλευρές. Τα κρατικά ιρανικά μέσα επιβεβαιώνουν ήδη ότι το Ισραήλ έχει επιτεθεί σε ενεργειακές εγκαταστάσεις, συμπεριλαμβανομένου του κοιτάσματος South Pars – του μεγαλύτερου φυσικού αποθέματος φυσικού αερίου στον κόσμο, το οποίο το Ιράν μοιράζεται με το Κατάρ.

Israeli Air Force carried out a series of strikes on targets in #Tehran.

Israeli Defense Minister announces series of strikes on “very important targets” in Tehran.#ısrael #Tehran #IranUnderAttack pic.twitter.com/AOezmGE17Y

