Γκρέτα Τούνμπεργκ σχέση: Στο επίκεντρο 22χρονος φωτογράφος, ακτιβιστής με… κόκκινα νύχια

Ενδιαφέρον και ερωτήματα προκαλεί τις τελευταίες ώρες στα social media η στενή σχέση της Γκρέτα Τούνμπεργκ με τον 22χρονο Σουηδό ακτιβιστή και φωτογράφο Κρις Κέμππον. Η εικόνα του να την περιμένει με ανοιχτή αγκαλιά στο αεροδρόμιο της Στοκχόλμης, μετά την απέλασή της από το Ισραήλ, τροφοδότησε νέα σενάρια για τη φύση της σχέσης τους, καθώς πολλοί διακρίνουν έναν δεσμό που υπερβαίνει την κοινή ακτιβιστική τους δράση.

Ο Κέμππον, φορώντας παλαιστινιακή καφίγια, δεν έκρυψε τη στοργή του προς την Τούνμπεργκ ούτε την επιθυμία του να λειτουργήσει προστατευτικά απέναντι στην πίεση των μέσων ενημέρωσης. Η μεταξύ τους σύνδεση, ωστόσο, δεν είναι καινούργια. Οι δυο τους έχουν συμπορευτεί σε σημαντικές κινητοποιήσεις, με αποκορύφωμα την κοινή συμμετοχή στο πλοίο Madleen που προσπάθησε να προσεγγίσει τη Γάζα, πριν αναχαιτιστεί από το ισραηλινό ναυτικό. Η φωτογραφία της Γκρέτα στην πλώρη του σκάφους, τυλιγμένη με παλαιστινιακή σημαία – λήψη του Κέμππον – έγινε σύμβολο της αποστολής και διαδόθηκε παγκοσμίως. Το δίδυμο είχε βρεθεί και στο εδώλιο, κατηγορούμενο για παρακώλυση κυκλοφορίας σε διαμαρτυρία στο Λονδίνο, υπόθεση για την οποία αθωώθηκαν.

Ποιος είναι όμως ο Κρις Κέμππον; Προέρχεται από οικογένεια μεσοαστικής τάξης της Στοκχόλμης, έχει σπουδάσει κινηματογράφο και φωτογραφία, ενώ έχει ζήσει σε Μέση Ανατολή και Βόρεια Αφρική. Η δράση του δεν περιορίζεται πίσω από τον φακό: εκφράζει δημόσια ριζοσπαστικές θέσεις για την ανάγκη πιο δυναμικών μορφών αντίστασης απέναντι στην κλιματική και κοινωνική κρίση, ενώ αρέσκεται να παίζει με τα όρια των έμφυλων ρόλων και της προσωπικής ταυτότητας — όπως φάνηκε σε πρόσφατη ανάρτησή του με βαμμένα νύχια και εσκεμμένα αμφίσημο σχόλιο.

Την ώρα που η Γκρέτα Τούνμπεργκ κρατούνταν από τις ισραηλινές, η μικρότερη αδελφή της, Μπεάτα Έρνμαν, έκανε μια εκ διαμέτρου αντίθετη δημόσια εμφάνιση: ανάρτησε ένα βίντεο στο Instagram, στο οποίο χορεύει με αυτοπεποίθηση και αισθησιασμό, φορώντας κορσέ και διχτυωτό καλσόν. Η ανάρτηση δεν έκανε καμία αναφορά στη Γκρέτα ή στην περιπέτειά της, στοιχείο που ενίσχυσε την εικόνα πως οι δύο αδελφές έχουν πλέον ακολουθήσει διαφορετικούς –αν όχι συγκρουσιακούς– δρόμους.

when your sister is an insufferable slacktivist like Greta Thunberg, the only alternative is to become a pop star. Meet Bea Ernman. Greta’s sister.

Or “Beata Mona Lisa” as she’s known out on these streets.

pic.twitter.com/x4E70a9w49

— Louder with Crowder Dot Com (@LWCnewswire) June 17, 2025