Ο Μόντι στην Κύπρο: «Ιστορική επίσκεψη, στρατηγική συνεργασία χωρίς όρια»

Σε κλίμα ιδιαίτερης πολιτικής και διπλωματικής βαρύτητας, πραγματοποιείται η πρώτη επίσημη επίσκεψη του Πρωθυπουργού της Ινδίας, Ναρέντρα Μόντι, στην Κύπρο. Τον Ινδό ηγέτη υποδέχθηκε το μεσημέρι της Κυριακής στο αεροδρόμιο Λάρνακας ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, κάνοντας λόγο για μια «ιστορική επίσκεψη» και για μια «στρατηγική συνεργασία χωρίς όρια». Η επίσκεψη του κ. Μόντι εντάσσεται στο πλαίσιο της προσπάθειας της Ινδίας να ενισχύσει την παγκόσμια διπλωματική και οικονομική της παρουσία, εδραιώνοντας δεσμούς με χώρες-κλειδιά της περιοχής της Μεσογείου. Ήδη, σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ, ο Ινδός πρωθυπουργός ευχαρίστησε τον κ. Χριστοδουλίδη για την προσωπική υποδοχή, επισημαίνοντας ότι η επίσκεψη αναμένεται να δώσει «σημαντική ώθηση στις σχέσεις Ινδίας-Κύπρου», κυρίως στους τομείς του εμπορίου και των επενδύσεων.

Το πρόγραμμα της επίσκεψης ξεκίνησε την Κυριακή με τη συμμετοχή των δύο ηγετών σε επιχειρηματική στρογγυλή τράπεζα στη Λεμεσό, όπου εκπρόσωποι επιχειρήσεων των δύο χωρών συζήτησαν προοπτικές συνεργασίας. Ακολούθησε ανεπίσημο δείπνο εργασίας.

Σήμερα, Δευτέρα, ο Ναρέντρα Μόντι θα τύχει επίσημης υποδοχής στο Προεδρικό Μέγαρο στη Λευκωσία και θα έχει κατ’ ιδίαν συνάντηση με τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη. Στη συνέχεια, θα παρασημοφορηθεί με τον Μεγαλόσταυρο του Τάγματος του Μακαρίου Γ’, την ανώτατη τιμητική διάκριση της Κυπριακής Δημοκρατίας. Θα ακολουθήσουν διευρυμένες συνομιλίες ανάμεσα στις αντιπροσωπείες των δύο κρατών, με αντικείμενο την εμβάθυνση των διμερών σχέσεων σε κρίσιμους τομείς, όπως η οικονομία, το εμπόριο, οι υποδομές, οι επενδύσεις και οι τεχνολογίες. Ιδιαίτερη έμφαση αναμένεται να δοθεί και στον Ινδο-Μεσογειακό Οικονομικό Διάδρομο (IMEC), καθώς και στις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, τη Νότια Ασία και το Κυπριακό. Το απόγευμα, οι δύο ηγέτες θα επισκεφθούν τη Λευκωσία και θα περιηγηθούν κατά μήκος της γραμμής κατάπαυσης του πυρός. Η επίσκεψη θα ολοκληρωθεί με επίσημο γεύμα στο Προεδρικό Μέγαρο προς τιμήν του Ινδού πρωθυπουργού, αμέσως μετά το οποίο ο Ναρέντρα Μόντι θα αναχωρήσει από την Κύπρο.

Welcome to Cyprus Prime Minister @narendramodi!

Here, at the EU’s southeastern frontier and gateway of the Mediteranean

A historic visit

A new chapter in a strategic partnership that knows no limits

We make a promise to advance, transform, prosper more. Together

🇨🇾🇮🇳🇪🇺 pic.twitter.com/jXex0jnts9

— NikosChristodoulides (@Christodulides) June 15, 2025