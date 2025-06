Μέση Ανατολή: Τηλεφωνική επικοινωνία Μητσοτάκη – Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν

Τηλεφωνική επικοινωνία με τον πρίγκιπα διάδοχο της Σαουδικής Αραβίας, Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν, είχε την Κυριακή ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, με επίκεντρο τις ραγδαίες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και την αυξανόμενη ένταση μεταξύ Ισραήλ και Ιράν.

Σύμφωνα με το Arab News, οι δύο ηγέτες αντάλλαξαν απόψεις για τη διαρκώς επιδεινούμενη γεωπολιτική κατάσταση στην περιοχή, υπό το πρίσμα των κινδύνων αποσταθεροποίησης που δημιουργεί η αναζωπύρωση της ισραηλινοϊρανικής αντιπαράθεσης. Η συνομιλία εντάσσεται στο πλαίσιο των εντατικών διπλωματικών επαφών που πραγματοποιεί η Αθήνα, επιχειρώντας να διατηρήσει ενεργό ρόλο στο πεδίο του διαλόγου και της περιφερειακής ασφάλειας.

Υπενθυμίζεται ότι νωρίτερα, ο πρωθυπουργός είχε επικοινωνήσει και με τον Ισραηλινό ομόλογό του, Μπενιαμίν Νετανιάχου, ενώ στο εβδομαδιαίο του μήνυμα την Κυριακή είχε προχωρήσει σε δημόσια τοποθέτηση για τη Μέση Ανατολή, εκφράζοντας ανησυχία για την κλιμάκωση και την ανάγκη πολιτικής αυτοσυγκράτησης.

#SaudiArabia‘s Crown Prince Mohammed bin Salman spoke on the phone on Sunday with #Greece Prime Minister @kmitsotakis to discuss the escalating situation between #Israel and #Iran https://t.co/y5C3CeVmQh

