Τραμπ – Μέση Ανατολή: Το Ιράν καλεί τον πρόεδρο «να σταματήσει τον Νετανιάχου»

Καθώς η Μέση Ανατολή τυλίγεται στη φωτιά της πιο επικίνδυνης ισραηλινοϊρανικής σύγκρουσης των τελευταίων δεκαετιών, η Τεχεράνη εκπέμπει ένα δραματικό μήνυμα προς την Ουάσιγκτον: «Ένα τηλεφώνημα μπορεί να αλλάξει την πορεία της ιστορίας». Με αυτά τα λόγια, ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών, Αμπάς Αραγτσί, απευθύνθηκε εμμέσως αλλά σαφώς στον Ντόναλντ Τραμπ, καλώντας τις ΗΠΑ να αναχαιτίσουν τη «στρατιωτική κλιμάκωση» του Ισραήλ και να ανοίξουν εκ νέου τον δρόμο της διπλωματίας.

Η δήλωσή του, που συνοδεύτηκε από σκληρούς χαρακτηρισμούς για τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου, τον οποίο αποκάλεσε «εγκληματία πολέμου» και «απατεώνα της παγκόσμιας πολιτικής», ήρθε τη στιγμή που οι ισραηλινές επιθέσεις φτάνουν μέχρι την καρδιά της Τεχεράνης και η απειλή για γενικευμένη ανάφλεξη στην περιοχή είναι ορατή. «Αν η Ουάσιγκτον ενδιαφέρεται ειλικρινά για ειρήνη, η στιγμή να το αποδείξει είναι τώρα», υπογράμμισε ο Αραγτσί, προειδοποιώντας ότι αν δεν υπάρξει ανάσχεση της ισραηλινής επιθετικότητας, το Ιράν δεν θα διστάσει να προχωρήσει σε πλήρη στρατιωτική απάντηση.

Benjamin Netanyahu is a wanted war criminal. He is also a con man who has duped successive U.S. Presidents into fighting his own wars for almost three decades.

By all indications, the purpose of Netanyahu’s criminal attack on Iran—killing hundreds of innocent civilians,… pic.twitter.com/d1p6ZmSEEg

— Seyed Abbas Araghchi (@araghchi) June 16, 2025