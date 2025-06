Όπλα Ισραήλ: Η νέα θαλάσσια αντιαεροπορική ασπίδα

Σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη φάση της στρατιωτικής αντιπαράθεσης με το Ιράν, το Ισραήλ ενεργοποίησε για πρώτη φορά το προηγμένο θαλάσσιο αντιαεροπορικό σύστημα «Barak Magen», το οποίο είναι εγκατεστημένο σε πλοία τύπου Saar-6. Η πυραυλάκατος προέρχεται από ναυπηγεία της Γερμανίας, ενώ το αντιαεροπορικό σύστημα αποτελεί προϊόν της Ισραηλινής Αεροδιαστημικής Βιομηχανίας (IAI). Το νέο σύστημα έχει σχεδιαστεί για την αντιμετώπιση εξελιγμένων απειλών, όπως μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones) και πύραυλοι κρουζ, και εντάσσεται στην ευρύτερη στρατηγική αναχαίτισης εναέριων επιθέσεων. Η επιχειρησιακή του χρήση εντάχθηκε στο σκηνικό έντασης με το Ιράν, με φόντο τις μαζικές επιθέσεις που εξαπολύει τις τελευταίες ημέρες το Τελ Αβίβ.

Overnight, the Israeli Navy intercepted eight drones launched against Israel by Iran using, for the first time, the “Barak Magen” Aerial Defense System, which is installed onboard Sa’ar 6-Class Corvette and is capable of dealing with a wide range of threats, including drones,… pic.twitter.com/XwemNcty5i

Σύμφωνα με τον ισραηλινό στρατό, οι δυνάμεις του έχουν καταστρέψει μέχρι στιγμής το ένα τρίτο των ιρανικών εκτοξευτήρων πυραύλων εδάφους-εδάφους. Όπως δήλωσε ο εκπρόσωπος των Ισραηλινών Ενόπλων Δυνάμεων, ταξίαρχος Εφί Ντεφρίν, πάνω από 50 πολεμικά αεροσκάφη συμμετείχαν σε επιχειρήσεις κατά 120 και πλέον στόχων, καταστρέφοντας στρατηγικούς εκτοξευτήρες του Ιράν. Ο ίδιος ανέφερε πως «η αεροπορική υπεροχή έναντι του Ιράν έχει πλέον εξασφαλιστεί».

The Israeli Air Force has destroyed a third of Iran’s ballistic missile launchers and is managing to disrupt “extensive parts” of its attacks on Israel, IDF Spokesman Brig. Gen. Effie Defrin says in a press conference.

He says that in the two barrages since last night, 65… pic.twitter.com/oELogMHeQ2

— Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) June 16, 2025