Ιράν – Ισραήλ: Διπλωματία στα συντρίμμια

Η προσπάθεια για μια συμφωνία σχετικά με το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν ενδέχεται να αναβιώσει, ακόμη και μετά τις ισραηλινές επιθέσεις που ναυάγησαν τον τελευταίο γύρο συνομιλιών. Αν ο πόλεμος είναι η συνέχιση της διπλωματίας με άλλα μέσα, τότε η διπλωματία δεν τελειώνει ποτέ. Παρά τη σύρραξη Ισραήλ–Ιράν που μαίνεται και ενδέχεται να επεκταθεί, η πιθανότητα επανέναρξης συνομιλιών για τον έλεγχο του διευρυνόμενου πυρηνικού προγράμματος του Ιράν δεν πρέπει να αποκλειστεί. Οι διαπραγματεύσεις έχουν ανασταλεί όσο διαρκεί ο πόλεμος και το μέλλον της διπλωματίας παραμένει ασαφές. Το Ιράν αναμένεται να απαντήσει στις ισραηλινές επιθέσεις, οι οποίες ενδέχεται να συνεχιστούν για ημέρες ή και εβδομάδες. Η Ουάσινγκτον, προς το παρόν, δεν φαίνεται να καταβάλλει καμία ουσιαστική προσπάθεια για να σταματήσει η βία και να ξαναρχίσει ο διάλογος. Ωστόσο, η Τεχεράνη εξακολουθεί να δηλώνει πρόθυμη για συμφωνία, όπως και ο πρόεδρος Τραμπ. Το πότε και πώς θα επανεκκινήσουν οι διαπραγματεύσεις εξαρτάται από τη χρονική διάρκεια και την έκβαση της σύγκρουσης.

«Είμαστε έτοιμοι για οποιαδήποτε συμφωνία διασφαλίζει ότι το Ιράν δεν θα επιδιώξει την απόκτηση πυρηνικών όπλων», δήλωσε την Κυριακή σε ξένους διπλωμάτες στην Τεχεράνη ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί. Παράλληλα, ξεκαθάρισε πως η χώρα του δεν θα αποδεχθεί καμία συμφωνία που θα την στερεί από τα πυρηνικά της δικαιώματα, συμπεριλαμβανομένου του εμπλουτισμού ουρανίου για ειρηνική χρήση. Ο Αραγτσί υποστήριξε ότι το Ισραήλ δεν επιτέθηκε για να αποτρέψει την κατασκευή βόμβας –την οποία το Ιράν αρνείται ότι επιδιώκει– αλλά για να εκτροχιάσει τις συνομιλίες για μια συμφωνία, την οποία ο Νετανιάχου αντιμάχεται. «Πρόκειται για μια προσπάθεια υπονόμευσης της διπλωματίας και των διαπραγματεύσεων», πρόσθεσε, άποψη που συμμερίζονται και αρκετοί αναλυτές στη Δύση. «Το Ισραήλ δεν θέλει καμία συμφωνία για το πυρηνικό ζήτημα· δεν επιδιώκει διάλογο ούτε διπλωματική λύση».

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου υποστηρίζει ότι οι επιθέσεις στόχευαν στην αποτροπή της κατασκευής πυρηνικού όπλου από το Ιράν, τη στιγμή που είχε προγραμματιστεί έκτος γύρος συνομιλιών ΗΠΑ–Ιράν με στόχο ακριβώς την αποφυγή αυτού του ενδεχομένου. Παρότι το Ισραήλ θεωρεί ότι έπρεπε να δράσει άμεσα, οι ΗΠΑ και οι ευρωπαϊκές υπηρεσίες εκτιμούν ότι το Ιράν απέχει ακόμη μήνες από την ικανότητα κατασκευής πυρηνικής βόμβας και δεν έχει λάβει σχετική απόφαση. Ο Νετανιάχου θεωρεί πως οποιαδήποτε συμφωνία που θα επιτρέπει στον εχθρό του να εμπλουτίζει ουράνιο, ακόμη και για ειρηνική χρήση, είναι απαράδεκτη, αφού ενέχει τον κίνδυνο πυρηνικά εξοπλισμένου Ιράν στο μέλλον. Φαίνεται να πιστεύει ότι μια συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ–Ιράν θα εμπόδιζε τον στρατηγικό του στόχο: την εξουδετέρωση του ιρανικού προγράμματος και –ενδεχομένως– την πτώση του καθεστώτος.

