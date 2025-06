Έφυγε από τη ζωή ο Leonard Lauder – Οραματιστής της ομορφιάς και ευεργέτης της τέχνης

Σε ηλικία 92 ετών απεβίωσε ο Leonard Lauder, ο θρυλικός επιχειρηματίας που μετέτρεψε την Estée Lauder από οικογενειακή επιχείρηση σε παγκόσμιο ηγέτη της βιομηχανίας καλλυντικών. Η είδηση του θανάτου του, που έγινε γνωστή από την ίδια την εταιρεία την Κυριακή, σηματοδοτεί το τέλος μιας εποχής για τον χώρο της ομορφιάς, της φιλανθρωπίας και της πολιτιστικής προσφοράς. Ο Leonard Lauder υπήρξε όχι μόνο ένας διορατικός ηγέτης και μακροχρόνιος διευθύνων σύμβουλος της Estée Lauder Companies, αλλά και ένας από τους πιο γενναιόδωρους υποστηρικτές των τεχνών και της επιστημονικής έρευνας στη Νέα Υόρκη και διεθνώς. Ο γιος του, William Lauder, νυν εκτελεστικός πρόεδρος της εταιρείας, τον αποχαιρέτησε λέγοντας: «Ήταν ο πιο φιλάνθρωπος άνθρωπος που γνώρισα. Πίστευε στην καθολική πρόσβαση στην τέχνη και την εκπαίδευση και αγωνίστηκε για την καταπολέμηση ασθενειών όπως το Αλτσχάιμερ και ο καρκίνος του μαστού».

Γεννημένος στο Upper West Side της Νέας Υόρκης, ο Leonard ήταν γιος των ιδρυτών της Estée Lauder και εντάχθηκε στην οικογενειακή επιχείρηση το 1958. Υπό την ηγεσία του, η εταιρεία επεκτάθηκε ραγδαία, ιδρύοντας παγκοσμίου φήμης brands όπως Clinique και Aramis. Το 1995, την οδήγησε στο χρηματιστήριο, με στρατηγικό όραμα να γίνει η κορυφαία πολυτελής εταιρεία καλλυντικών στον κόσμο.

Η προσωπική του περιουσία εκτιμάται στα 9,7 δισεκατομμύρια δολάρια, ωστόσο ο ίδιος έδινε μεγαλύτερη αξία στην επιρροή και τον σκοπό. Το 2013 δώρισε στο Μητροπολιτικό Μουσείο Τέχνης της Νέας Υόρκης 81 έργα κυβιστικής τέχνης ανεκτίμητης αξίας, συμβάλλοντας καθοριστικά στην ενίσχυση του πολιτιστικού πλούτου της πόλης. Παντρεμένος με την Evelyn Lauder μέχρι τον θάνατό της το 2011, και στη συνέχεια με τη φωτογράφο Τζούντι Γκλίκμαν, απέκτησε δύο γιους, οι οποίοι συνεχίζουν τη δυναστεία της οικογένειας Lauder στον επιχειρηματικό και φιλανθρωπικό στίβο.

Arkay is saddened to hear of the death of Leonard Lauder, Chairman Emeritus of Estée Lauder. Considered a dear friend and associate, we mourn the loss of this brilliant man whose wit and intelligence, generosity and dedication inspired all whose lives he touched. RIP Mr. Lauder. pic.twitter.com/kZ7a3oxNKZ

