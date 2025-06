Green Day Athens 2025: Στην Ελλάδα για πρώτη φορά

Ήταν 1η Φεβρουαρίου 1994 όταν οι Green Day κυκλοφορούσαν το “Dookie”, ένα άλμπουμ-ορόσημο που ξεχείλιζε από την οργή, το χιούμορ και την αλήθεια της punk νεότητας. Σήμερα, 30 χρόνια μετά, ο Μπίλι Τζο Άρμστρονγκ, ο Μάικ Ντερντ και ο Τρε Κουλ έρχονται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και ανεβαίνουν στις 6 Ιουλίου στη σκηνή του ΟΑΚΑ, για να σβήσουν τα είκοσι κεράκια του EJEKT Festival με έναν εκκωφαντικό πανκ γδούπο. Με 75 εκατομμύρια πωλήσεις, το συγκρότημα που σόκαρε τη βιομηχανία υπογράφοντας με πολυεθνική και αποβλήθηκε από το θρυλικό “Gilman Street”, φέρνει στην Αθήνα εμβληματικά κομμάτια όπως τα “Basket Case”, “21 Guns”, “Wake Me Up When September Ends” και “Boulevard of Broken Dreams”. Μαζί τους θα εμφανιστούν οι The Overjoyed, Inhaler και The Kooks, για να προθερμάνουν μια βραδιά που αναμένεται εκρηκτική.

Τρεις μέρες μετά, στις 9 Ιουλίου, τα φώτα του ΟΑΚΑ θα στραφούν στον Louis Tomlinson, τον πρώην frontman των One Direction, που έχει αφήσει πίσω του την ποπ του εφηβικού θαυμασμού και παρουσιάζεται ως ώριμος ροκ περφόρμερ. Μετά από μια πορεία σημαδεμένη από προσωπικές απώλειες και την αγωνιώδη προσπάθεια να επαναπροσδιοριστεί, επιστρέφει στην Αθήνα για να ενώσει το παρελθόν με το παρόν του. Την ημέρα θα ανοίξουν οι ανερχόμενοι Only the Poets, η μυστηριακή Sevdaliza και η ταλαντούχα Nieve Ella. Ο Τόμλινσον αναμένεται να ερμηνεύσει τόσο κομμάτια από το προσωπικό του ρεπερτόριο όσο και αγαπημένα των One Direction, μπροστά σε ένα κοινό που τον αποθέωσε στην Πλατεία Νερού το 2023. Δύο νύχτες, δύο ήπειροι του ήχου – και ένα ΟΑΚΑ που θα θυμάται για καιρό.