Μινεσότα: Ένοπλος σκότωσε πολιτειακή βουλευτή και τον σύζυγό της

Σε κατάσταση συναγερμού βρίσκεται η Πολιτεία της Μινεσότα μετά τη δολοφονία της Δημοκρατικής πολιτειακής βουλευτού Μελίσα Χόρτμαν και του συζύγου της, σε μια επίθεση που οι Αρχές χαρακτηρίζουν ως «πράξη πολιτικής βίας». Το τραγικό περιστατικό σημειώθηκε νωρίς το πρωί του Σαββάτου, με τον κυβερνήτη της Πολιτείας, Τιμ Γουόλζ, να επιβεβαιώνει το αιματηρό συμβάν και να κάνει λόγο για «στοχευμένη δολοφονία με πολιτικά χαρακτηριστικά».

Minnesota Governor Tim Walz has confirmed that Democrat Rep. Melissa Hortman and her husband were killed in what he describes as a politically motivated assassination.

State Senator John Hoffman and his wife were also shot multiple times but are expected to survive the attack. pic.twitter.com/tQFXoqOjqW

— Shadow of Ezra (@ShadowofEzra) June 14, 2025