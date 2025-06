Ινδία αεροπλάνο: Τουλάχιστον 260 νεκροί

Η Ινδία θρηνεί μία από τις φονικότερες αεροπορικές τραγωδίες στην ιστορία της, με τη συντριβή της πτήσης AI171 της Air India, που είχε προορισμό το Λονδίνο. Το Boeing 787-8 Dreamliner συνετρίβη μόλις λίγα λεπτά μετά την απογείωσή του από την πόλη Αχμενταμπάντ, προκαλώντας τον θάνατο 241 επιβατών και δεκάδων ανθρώπων στο έδαφος – συνολικά 260 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους.

Το τελευταίο μήνυμα: «Mayday… δεν υπάρχει ώθηση»

Η φωνή του κυβερνήτη να καλεί απεγνωσμένα «Mayday… δεν υπάρχει ώθηση, χάνουμε ισχύ, δεν μπορούμε να σηκωθούμε!» ήταν το τελευταίο σήμα ζωής από το πιλοτήριο. Μέσα σε 19 δευτερόλεπτα από την απογείωση, το αεροσκάφος έχασε απότομα ύψος και συνετρίβη πάνω σε ξενώνα γιατρών, μέσα σε κατοικημένη περιοχή. Τα συντρίμμια σκόρπισαν τον θάνατο σε γιατρούς και φοιτητές, ενώ οι εικόνες από τον τόπο της καταστροφής συγκλονίζουν.

Ο μοναδικός επιζών: «Δεν ξέρω πώς ζω»

Μέσα σε αυτή την ανείπωτη τραγωδία, ένα θαύμα συγκλονίζει: ο 40χρονος Βισγουάς Κουμάρ Ραμές είναι ο μόνος που κατάφερε να επιβιώσει, πηδώντας από την πόρτα κινδύνου. Με σοβαρά τραύματα, νοσηλεύεται σε σταθερή κατάσταση και περιγράφει με δυσπιστία το πώς βγήκε ζωντανός από τα φλεγόμενα συντρίμμια. Λίγο πριν την απογείωση είχε μιλήσει με τον πατέρα του. Δύο λεπτά αργότερα, του τηλεφώνησε ξανά για να του πει: «Το αεροπλάνο έπεσε». Ο μεγαλύτερος αδερφός του, που επέβαινε στην ίδια πτήση, είναι ανάμεσα στους νεκρούς. Μεταξύ των θυμάτων εντοπίζεται μια πενταμελής οικογένεια, με δύο γονείς και τα τρία ανήλικα παιδιά τους – δύο δίδυμα κορίτσια και ένα αγοράκι. Οι σοροί μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο για ταυτοποίηση μέσω DNA, καθώς η σφοδρότητα της πρόσκρουσης καθιστά αναγκαία τη μοριακή ανάλυση.

Επιβάτης που ταξίδεψε με το ίδιο αεροσκάφος λίγες ώρες νωρίτερα, κατήγγειλε σοβαρές τεχνικές δυσλειτουργίες, όπως προβλήματα στον κλιματισμό και τη λειτουργία των κουμπιών ασφαλείας. Η ανάρτησή του στα social media συνοδεύεται από φωτογραφία του εισιτηρίου του, ενισχύοντας τις υπόνοιες για ελλιπή συντήρηση. Η επιχείρηση διάσωσης ολοκληρώθηκε τα ξημερώματα και ήδη ειδικοί από τις ΗΠΑ και το Ηνωμένο Βασίλειο μεταβαίνουν στην Ινδία για να συνδράμουν στην τεχνική διερεύνηση των αιτίων. Τα «μαύρα κουτιά» έχουν εντοπιστεί και αναμένεται να ρίξουν φως στο τι ακριβώς συνέβη κατά την απογείωση – το πιο κρίσιμο στάδιο κάθε πτήσης.

Η τραγωδία αυτή είναι η πρώτη που καταγράφεται παγκοσμίως για τύπο Boeing 787-8 Dreamliner, γεγονός που επηρέασε άμεσα τις μετοχές της Boeing, προκαλώντας νέα κρίση αξιοπιστίας για τον αμερικανικό κολοσσό, ήδη επιβαρυμένο από προηγούμενες τραγωδίες με αεροσκάφη τύπου 737 Max. Ο Όμιλος Tata Group, ιδιοκτήτης της Air India, ανακοίνωσε αποζημίωση ύψους 116.868 δολαρίων ανά οικογένεια θύματος και δεσμεύτηκε να σταθεί δίπλα στους πληγέντες. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ εξέφρασε την αλληλεγγύη του προς την ινδική κυβέρνηση, ενώ ο Πάπας Λέων ΙΔ’ απέστειλε μήνυμα πνευματικής στήριξης προς τους συγγενείς των θυμάτων. Οι εικόνες από τον ξενώνα των γιατρών είναι συγκλονιστικές: τμήματα της ατράκτου σφηνώθηκαν στα κτίρια, ενώ πολλοί φοιτητές τραυματίστηκαν. Το ιατρικό σωματείο FAIMA κάνει λόγο για «αδιανόητη καταστροφή» και δηλώνει έτοιμο να στηρίξει τους πληγέντες. Στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης κυκλοφορούν φωτογραφίες από τα συντρίμμια, με διασώστες και πολίτες να προσπαθούν απεγνωσμένα να εντοπίσουν επιζώντες.