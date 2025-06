Επίθεση Ισραήλ στο Ιράν: Νεκροί ο αρχηγός των ενόπλων δυνάμεων και ο διοικητής των Φρουρών της Επανάστασης

Μια νέα, επικίνδυνη φάση στην ένταση μεταξύ Ισραήλ και Ιράν ξεδιπλώνεται στη Μέση Ανατολή, έπειτα από σειρά ισραηλινών αεροπορικών επιδρομών σε ιρανικό έδαφος, με στόχο πυρηνικές εγκαταστάσεις και στρατιωτικές υποδομές. Οι εξελίξεις έχουν προκαλέσει διεθνή ανησυχία, απειλώντας να οδηγήσουν σε γενικευμένη ανάφλεξη στην περιοχή, ενώ ταυτόχρονα θέτουν υπό αμφισβήτηση τη συνέχιση των διαπραγματεύσεων για το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης. Τις πρώτες πρωινές ώρες της Παρασκευής, το Ισραήλ εξαπέλυσε μαζικούς βομβαρδισμούς στο εσωτερικό του Ιράν, πλήττοντας μεταξύ άλλων την εγκατάσταση εμπλουτισμού ουρανίου στη Νατάνζ και την έδρα των Φρουρών της Επανάστασης στην Τεχεράνη. Οι εκρήξεις που ακολούθησαν ήταν ισχυρές, προκαλώντας φωτιές, καταρρεύσεις κτιρίων και απώλειες σε ανθρώπινες ζωές.

Σύμφωνα με κρατικά μέσα ενημέρωσης, από τις επιδρομές σκοτώθηκαν τουλάχιστον πέντε άμαχοι και τραυματίστηκαν άνω των 50 πολιτών, ανάμεσά τους και παιδιά. Ωστόσο, η πλέον σοκαριστική εξέλιξη ήταν η επιβεβαίωση του θανάτου του αρχηγού των ιρανικών ενόπλων δυνάμεων, Μοχάμεντ Μπαγκερί, καθώς και του διοικητή των Φρουρών της Επανάστασης, Χοσεΐν Σαλαμί. Νεκροί φέρονται και δύο κορυφαίοι πυρηνικοί επιστήμονες του Ιράν: ο Φερεϊντούν Αμπασί-Νταβανί και ο Μοχαμάντ Μεχντί Τεχρανσί.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός, Μπενιαμίν Νετανιάχου, σε μαγνητοσκοπημένο διάγγελμα, χαρακτήρισε την επιχείρηση προληπτική και αμυντική, υποστηρίζοντας ότι «το Ισραήλ έπληξε την καρδιά του πυραυλικού και πυρηνικού προγράμματος του Ιράν». Σύμφωνα με τον ίδιο, η επιχείρηση, με την κωδική ονομασία Rising Lion, βρίσκεται σε εξέλιξη και θα συνεχιστεί «όσο χρειαστεί». Ο Ισραηλινός Υπουργός Άμυνας, Ισραέλ Κατς, κήρυξε την επικράτεια σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, ενόψει ενδεχόμενων ιρανικών αντιποίνων, τα οποία εκτιμώνται ως πιθανότατα ευρύτερης κλίμακας από προηγούμενες αναμετρήσεις. Ήδη, το Ιράν φέρεται να έχει εκτοξεύσει πάνω από 100 drones προς το Ισραήλ, με τον εκπρόσωπο των IDF, ταξίαρχο Effie Defrin, να δηλώνει ότι το σύστημα αεράμυνας προσπαθεί να τα αναχαιτίσει.

Το υπουργείο Εξωτερικών του Ιράν, σε επίσημη ανακοίνωσή του, επικαλέστηκε το Άρθρο 51 του Καταστατικού Χάρτη του ΟΗΕ, τονίζοντας ότι έχει το νόμιμο και νομικό δικαίωμα να απαντήσει σε επιθετικές ενέργειες. Επίσης, κατηγόρησε τις Ηνωμένες Πολιτείες ότι φέρουν μερίδιο ευθύνης για τα ισραηλινά πλήγματα, καθώς —κατά την ιρανική εκδοχή— «δεν θα μπορούσαν να είχαν πραγματοποιηθεί χωρίς τον συντονισμό και την έγκριση της Ουάσινγκτον». Ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, δήλωσε ότι το Ισραήλ θα πληρώσει βαρύ τίμημα: «Το σιωνιστικό καθεστώς διέπραξε ένα ειδεχθές έγκλημα και ετοίμασε μια πικρή μοίρα για τον εαυτό του. Η απάντηση θα είναι σκληρή και αποφασιστική».

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ εξέφρασε πλήρη στήριξη στο Ισραήλ, δηλώνοντας στο Fox News: «Αναμένουμε την απάντηση του Ιράν. Αν χρειαστεί, θα υπερασπιστούμε το Ισραήλ. Το Ιράν δεν μπορεί να αποκτήσει πυρηνικά όπλα». Παρότι η Ουάσινγκτον δεν συμμετείχε στην ισραηλινή επίθεση, ο Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο δήλωσε ότι οι ΗΠΑ κατανοούν πως η επιχείρηση ήταν «απαραίτητη για την αυτοάμυνα του Ισραήλ», ενώ ξεκαθάρισε ότι «η Τεχεράνη θα φέρει την ευθύνη για οποιαδήποτε στοχοποίηση αμερικανικών συμφερόντων». Πάντως, παρά τη σύγκρουση, Αμερικανοί αξιωματούχοι επιμένουν ότι επιθυμούν τη συνέχιση των προγραμματισμένων συνομιλιών με το Ιράν. Ο επόμενος γύρος διαπραγματεύσεων για το ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα έχει προγραμματιστεί να διεξαχθεί την Κυριακή στο Ομάν, με τη συμμετοχή του Αμερικανού απεσταλμένου Στιβ Γουίτκοφ και του Ιρανού ΥΠΕΞ Αμπάς Αραγτσί.

