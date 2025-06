To Ουζμπεκιστάν στο Μουντιάλ: Μια ιστορική πρόκριση

Το ποδόσφαιρο στο Ουζμπεκιστάν ζει ιστορικές στιγμές, καθώς η εθνική ομάδα της χώρας εξασφάλισε για πρώτη φορά την πρόκρισή της σε τελική φάση Παγκοσμίου Κυπέλλου. Με επιβλητική εμφάνιση απέναντι στο Κατάρ, το οποίο νίκησε με 3-0 μέσα σε πανηγυρικό κλίμα στην Τασκένδη, οι Ουζμπέκοι έγραψαν μια νέα, λαμπρή σελίδα στο ποδοσφαιρικό τους έπος. Η πρόκριση στο Μουντιάλ του 2026, που θα διεξαχθεί σε ΗΠΑ, Καναδά και Μεξικό, γιορτάστηκε με θέρμη από χιλιάδες φιλάθλους στο κατάμεστο «Bunyodkor Stadium».

A new car is driven into Bunyodkor Stadium in Tashkent on Tuesday.

Uzbekistan President Shavkat Mirziyoyev honored the national football side with a car for each player after the team qualified for 2026 FIFA World Cup.

Pic: Maxim Shemetov/Reuters

