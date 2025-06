Κωστούλας Μπράιτον: Μια μεταγραφή που προκαλεί κρότο!

Η μεταγραφή του 18χρονου Μπάμπη Κωστούλα στην Μπράιτον, μετά από μεγάλη οικονομική επένδυση της αγγλικής ομάδας για την απόκτησή του από τον Ολυμπιακό, έχει προκαλέσει έντονο ενδιαφέρον τόσο στο Νησί όσο και στον ευρύτερο ποδοσφαιρικό χώρο της Premier League. Μέσα σε λίγες ώρες από την ανακοίνωση του συμβολαίου πενταετούς διάρκειας, ο νεαρός επιθετικός έχει αρχίσει να συστήνεται στο νέο του κοινό, δίνοντας συνεντεύξεις και εμφανιζόμενος στα κοινωνικά δίκτυα – ενώ παράλληλα δείχνει ότι η σχέση του με τον παλιό του σύλλογο παραμένει αμετάβλητη. Σε σύντομη συνέντευξη, δημοσιευμένη στον επίσημο λογαριασμό της Μπράιτον στο X, ο Κωστούλας ανέφερε με συγκίνηση τις πρώτες του επαγγελματικές εμπειρίες που τον διαμόρφωσαν: «Θυμάμαι την πρόκριση της Ελλάδας στο Μουντιάλ του 2014 στη Βραζιλία. Ήμουν πολύ μικρός τότε, γύρω στα έξι ή επτά, αλλά για μένα ήταν μια υπέροχη στιγμή που θα θυμάμαι για πάντα.» Αυτή η εμπειρία του, παρά το μικρό του ηλικιακό στάδιο, του έχει μεταδώσει το πάθος για τα μεγάλα τουρνουά και τη δυναμική του διεθνούς ποδοσφαίρου.

