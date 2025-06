Η Σάρα Τζέσικα Πάρκερ εξηγεί γιατί αποφεύγει τις selfies με θαυμαστές

Τους λόγους για τους οποίους επιλέγει να μην φωτογραφίζεται αυθόρμητα με θαυμαστές της αποκάλυψε η Σάρα Τζέσικα Πάρκερ, σε πρόσφατη συνέντευξή της στην εκπομπή του Χάουαρντ Στερν. Η 60χρονη ηθοποιός, που πρωταγωνιστεί στον τρίτο κύκλο της σειράς And Just Like That, περιέγραψε ένα χαρακτηριστικό περιστατικό που την έκανε να αναθεωρήσει τον τρόπο με τον οποίο προσεγγίζεται από το κοινό. «Ήμουν στο αεροδρόμιο την Παρασκευή και μια γυναίκα ήρθε κοντά μου χωρίς καν να χαιρετήσει. Το μόνο που είπε ήταν: “Μπορούμε να βγάλουμε μία selfie;”», αφηγήθηκε η ηθοποιός. Η αντίδρασή της ήταν να την σταματήσει ευγενικά και να τη ρωτήσει το όνομά της. «Μα δεν γνωριστήκαμε καν. Ούτε καν συστήθηκες. Πώς σε λένε;», της είπε. Όταν έμαθε ότι η γυναίκα ονομαζόταν Τζούλι, η Πάρκερ της πρότεινε να κάνουν μια μικρή κουβέντα αντί για φωτογραφία, τονίζοντας πως «αυτό θα είναι πολύ πιο ουσιαστικό».

Ο παρουσιαστής αστειεύτηκε ότι η στάση της θυμίζει δασκάλα που επιμένει στους καλούς τρόπους, για να λάβει την απάντηση πως αυτό δεν είναι εκνευριστικό, αλλά απαραίτητο. «Με τρομάζει όταν κάποιος εμφανίζεται με την κάμερα ήδη σηκωμένη», παραδέχθηκε. «Προτιμώ μια φυσική και ανθρώπινη προσέγγιση. Κάποιον που θα έρθει, θα με χαιρετήσει, θα μου πει: “Ξέρω ότι ίσως να μη σε βολεύω τώρα, αλλά με λένε Βερόνικα και χαίρομαι πολύ που σε βλέπω”», συμπλήρωσε η ηθοποιός, θέτοντας ουσιαστικά ένα όριο ανάμεσα στην προσωπική της ζωή και τη δημόσια εικόνα της.