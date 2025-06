Μητσοτάκης Οδησσός: «Η Ουκρανία αποφασίζει για την ειρήνη – Η Ελλάδα δίπλα της σταθερά»

Με ισχυρό διπλωματικό στίγμα και ξεκάθαρο μήνυμα στήριξης στην Ουκρανία, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συμμετείχε στην 4η Σύνοδο Κορυφής Ουκρανίας – Νοτιοανατολικής Ευρώπης, που πραγματοποιήθηκε στην Οδησσό, με οικοδεσπότη τον Πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Η συνάντησή τους επισφραγίστηκε με εγκάρδιο εναγκαλισμό, αποτυπώνοντας την αμοιβαία εκτίμηση και την ενδυνάμωση των διμερών σχέσεων. Κατά την κατ’ ιδίαν συνομιλία των δύο ηγετών, τέθηκαν στο επίκεντρο η πορεία του πολέμου, οι αυξανόμενες αμυντικές ανάγκες της Ουκρανίας, καθώς και ο σχεδιασμός για την ανοικοδόμηση καίριων υποδομών της χώρας.

I met with Prime Minister of Greece @kmitsotakis in Odesa.

We discussed efforts to bring peace closer, the pressure needed to force Russia to end the war, our defense needs, and reconstruction. There is much we can accomplish together — in infrastructure, strengthening energy… pic.twitter.com/ogOQbXgnTw

— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) June 11, 2025