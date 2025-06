Η «Ασπίδα του Αχιλλέα» γίνεται πράξη

Όχι άλλη μια μεταρρύθμιση, αλλά μια αλλαγή νοοτροπίας. Αυτό ήταν το κεντρικό μήνυμα του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, Νίκου Δένδια, ο οποίος παρουσίασε το νέο κεφάλαιο στον μετασχηματισμό των Ενόπλων Δυνάμεων: συγχωνεύσεις μονάδων και σχηματισμών, αναδιάρθρωση στρατοπέδων και, κυρίως, στροφή σε μια πιο ευέλικτη, τεχνολογικά προηγμένη και στρατηγικά αυτόνομη άμυνα. Μιλώντας στο διήμερο συνέδριο «Ελλάδα 2025–2030», που διοργάνωσαν η Next is Now και η Dome Consulting Firm, ο κ. Δένδιας έκανε λόγο για μια νέα δομή με έμφαση στη διαλειτουργικότητα, στην απλοποίηση και στην αποδοτικότητα. «Δεν είναι μόνο το οργανωτικό πλαίσιο. Είναι η κουλτούρα που αλλάζει», υπογράμμισε. «Η ‘Ασπίδα του Αχιλλέα’ δεν είναι απλώς μια νέα αντίληψη για τα οπλικά συστήματα. Είναι η έκφραση μιας ολιστικής προσέγγισης στην άμυνα». Ο υπουργός άφησε ανοικτό το ενδεχόμενο περαιτέρω ενίσχυσης της «Ασπίδας», με την προσθήκη ενός έκτου επιπέδου – του δορυφορικού. «Η εθνική άμυνα πρέπει να έχει πλήρες φάσμα: επιχειρησιακό, πληροφοριακό, τεχνολογικό και, στο μέλλον, διαστημικό», τόνισε.

Ξεχωριστή αναφορά έκανε ο κ. Δένδιας στο ελληνικής κατασκευής σύστημα αντι-drone «Κένταυρος», το οποίο, όπως ανακοίνωσε, θα εξοπλίσει στο εξής όλα τα πλοία του Πολεμικού Ναυτικού. «Το κόστος του είναι σχεδόν το μισό από παρόμοια ξένα συστήματα, αλλά είναι ελληνικό και αποτελεσματικό», ανέφερε, αναδεικνύοντας τη στρατηγική στόχευση στην εγχώρια αμυντική βιομηχανία. Η εγχώρια συμμετοχή, σύμφωνα με τον ίδιο, φτάνει πλέον το 25% ακόμη και στις μεγάλες διεθνείς αγορές, όπως αυτή της τέταρτης φρεγάτας Belharra, η οποία – όπως και οι προηγούμενες – θα φέρει στρατηγικά όπλα τύπου SCALP Naval, δηλαδή πυραύλους κρουζ επόμενης γενιάς. «Αυτό είναι στρατηγική αποτροπή στην πράξη», σημείωσε.

Στη σκιά της εντεινόμενης τουρκικής αναθεωρητικότητας, ο Νίκος Δένδιας υπογράμμισε τον οικονομικό άνισο συσχετισμό: «Η Τουρκία δαπανά έως και δεκαπλάσια ποσά από την Ελλάδα για την άμυνα. Η αναλογία είναι ένα προς εννέα ή και δέκα. Κι όμως, η χώρα μας επιλέγει την ευφυή ισχύ – με ακρίβεια, ευελιξία και στρατηγική στόχευση». Ο υπουργός δεν παρέλειψε να σχολιάσει με θετικό τόνο την τοποθέτηση του προέδρου του ΠΑΣΟΚ, Νίκου Ανδρουλάκη, λέγοντας πως «σε θέματα εθνικής ασφάλειας, υπάρχει περιθώριο διαλόγου, αλλά πρέπει να υπάρχει και ενιαία εθνική στάση. Η άμυνα δεν μπορεί να είναι αντικείμενο κομματικής τριβής, αλλά πεδίο συναίνεσης».