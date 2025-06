Νιούσομ για Τραμπ: «Το έχει χάσει, πλέον δεν μπορεί να σκεφτεί, είναι ανίκανος»

Σε μετωπική σύγκρουση με τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, εισέρχεται ο κυβερνήτης της Καλιφόρνιας, Γκάβιν Νιούσομ, αφήνοντας αιχμές για την πνευματική του κατάσταση και επισημαίνοντας ότι «δεν είναι το ίδιο πρόσωπο με εκείνο που γνώριζε πριν τέσσερα χρόνια». Οι δηλώσεις του, που αναπαράχθηκαν από το Axios, συνιστούν την πιο επιθετική ρητορική εναντίον του Τραμπ εκ μέρους ενός υψηλόβαθμου Δημοκρατικού αξιωματούχου, εν μέσω όξυνσης των κοινωνικών εντάσεων και στρατιωτικής κινητοποίησης στην πολιτεία του. Η αφορμή της διαμάχης δόθηκε από την απόφαση του Τραμπ να στείλει στρατεύματα –ακόμα και Πεζοναύτες– στο Λος Άντζελες για την καταστολή διαδηλώσεων που έχουν ξεσπάσει με αφορμή τις επιχειρήσεις της υπηρεσίας Μετανάστευσης και Τελωνείων (ICE). Μιλώντας δημόσια, ο Νιούσομ κατηγόρησε τον πρόεδρο ότι είναι «ανίκανος», ότι «δεν μπορεί ούτε καν να σκεφτεί», ενώ άφησε υπόνοιες για γνωστική έκπτωση λόγω ηλικίας: «Δεν ξέρει καν τι μέρα είναι», υποστήριξε, διαψεύδοντας δήλωση του Τραμπ περί τηλεφωνικής τους επικοινωνίας τη Δευτέρα, λέγοντας πως αυτή είχε γίνει δύο ημέρες νωρίτερα. Ο Νιούσομ, ο οποίος θεωρείται πιθανός διεκδικητής του χρίσματος των Δημοκρατικών για τις προεδρικές εκλογές του 2028, προχώρησε ακόμη περισσότερο, χαρακτηρίζοντας τον Ντόναλντ Τραμπ «απειλή για τη δημοκρατία» και κατηγορώντας τον ότι οδηγεί τις ΗΠΑ «σε μονοπάτι αυταρχισμού».

California Governor Gavin Newsom: Trump has lost it. He is incapable now of even a train of thought. He is making things up.pic.twitter.com/DBDQ0CgcG0 — Clash Report (@clashreport) June 12, 2025

Η αντίδραση από την πλευρά του Λευκού Οίκου ήταν άμεση. Ο διευθυντής επικοινωνίας, Στίβεν Τσουνγκ, εξαπέλυσε προσωπική επίθεση κατά του Νιούσομ, κατηγορώντας τον για υποκρισία και πολιτική εκμετάλλευση. «Προκαλεί εντύπωση που ο Νιούσομ επιτίθεται στον πρόεδρο, όταν πρόσφατα είχε αποσιωπήσει την αλήθεια για την υγεία του Τζο Μπάιντεν», δήλωσε στο Axios, προσθέτοντας ότι «ο Γκάβιν Νιούσομ δεν πρόκειται να γίνει ποτέ πρόεδρος των ΗΠΑ, όσο κι αν προσπαθεί με ψευδείς ισχυρισμούς». Τη σκυτάλη της υπεράσπισης του Τραμπ πήρε και ο βουλευτής του Τέξας, Ρεπουμπλικανός Ρόνι Τζάκσον, πρώην προσωπικός του γιατρός, δηλώνοντας: «Ο Ντόναλντ Τραμπ είναι ο πιο υγιής πρόεδρος που έχει δει ποτέ αυτό το έθνος». Ο ίδιος έστρεψε τα βέλη του κατά των Δημοκρατικών, υπογραμμίζοντας: «Πού ήταν όλη αυτή η αγωνία όταν πρόεδρος ήταν ο Μπάιντεν;».

There was no call. Not even a voicemail. Americans should be alarmed that a President deploying Marines onto our streets doesn’t even know who he’s talking to. https://t.co/y7TJUhUZGI — Gavin Newsom (@GavinNewsom) June 10, 2025

Η προσωπική στοχοποίηση του Τραμπ από τον Νιούσομ και η σκληρή ρητορική από τον Λευκό Οίκο αντανακλούν τη βαθιά πολιτική πόλωση που επικρατεί στις ΗΠΑ ενόψει μιας ιδιαίτερα φορτισμένης περιόδου. Η εμπλοκή του στρατού σε εσωτερικές επιχειρήσεις, οι μαζικές διαδηλώσεις για τη μεταναστευτική πολιτική, αλλά και οι αντεγκλήσεις για θέματα υγείας και ικανότητας των ηγετών δημιουργούν ένα κλίμα αβεβαιότητας, λίγες μόλις ημέρες πριν την εντυπωσιακή στρατιωτική παρέλαση στην Ουάσινγκτον.