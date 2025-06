Μπιλ Κλίντον υγεία: Τι τρέχει με τον πρώην πρόεδρο των ΗΠΑ;

Σχόλια για την κατάσταση της υγείας του Μπιλ Κλίντον προκάλεσε η δημόσια παρουσία του πρώην προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών σε λογοτεχνική εκδήλωση στο Μανχάταν, όπου εμφανίστηκε με δυσκολία στην κίνηση λίγο πριν την έναρξη της παρουσίασης του νέου του βιβλίου. Ο 78χρονος Κλίντον κατεγράφη από παρευρισκόμενους την ώρα που προσπαθούσε να βγει από μαύρο όχημα και να ανέβει στο πεζοδρόμιο έξω από το πολιτιστικό κέντρο 92NY. Σύμφωνα με το σχετικό βίντεο, ο πρώην πρόεδρος χρειάστηκε να στηριχθεί σε στύλο για να διατηρήσει την ισορροπία του, ενώ το αριστερό του πόδι λύγισε στιγμιαία. Το περιστατικό κοινοποιήθηκε σε ψηφιακές πλατφόρμες και έγινε αντικείμενο σχολιασμού, με αρκετούς να επισημαίνουν την εμφανή σωματική κόπωση.

Η εμφάνιση αυτή επανέφερε στη δημόσια συζήτηση το ιατρικό ιστορικό του Κλίντον, ο οποίος έχει υποβληθεί στο παρελθόν σε τετραπλή επέμβαση bypass (2004), ενώ το 2010 του τοποθετήθηκαν στεντ σε φραγμένη αρτηρία. Το 2021 αντιμετώπισε σοβαρή λοίμωξη που εξελίχθηκε σε σηψαιμία, ενώ το 2023 νοσηλεύτηκε με γρίπη. Παρά τη σύντομη αδιαθεσία, ο πρώην πρόεδρος παρέστη κανονικά στην εκδήλωση παρουσίασης του νέου του μυθιστορήματος The First Gentleman, που συνέγραψε με τον διάσημο συγγραφέα Τζέιμς Πάτερσον. Η σύζυγός του, Χίλαρι Κλίντον, βρισκόταν επίσης στην αίθουσα. Το βιβλίο διαδραματίζεται σε ένα φανταστικό πολιτικό σκηνικό όπου η Αμερική έχει πρώτη φορά γυναίκα πρόεδρο, ενώ ο σύζυγός της βρίσκεται στο επίκεντρο μιας υπόθεσης ανθρωποκτονίας.

Bill and Hillary Clinton spotted in New York City for the launch of their new book “The First Gentleman.” pic.twitter.com/t6nH3sUbkE

— Liberacrat™️ (@Liberacrat) June 11, 2025