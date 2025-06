Μελάνια και Τραμπ στο θέατρο: Επεισοδιακή έξοδος στο ιστορικό Kennedy Center

Σε μια βραδιά που είχε προαναγγελθεί ως πολιτιστικό γεγονός, το ιστορικό Kennedy Center της Ουάσινγκτον μετατράπηκε σε σκηνή πολιτικής έντασης, όταν ο Ντόναλντ Τραμπ παρακολούθησε για πρώτη φορά, ως πρόεδρος των ΗΠΑ, θεατρική παράσταση – και μάλιστα όχι οποιαδήποτε, αλλά το εμβληματικό μιούζικαλ «Les Misérables». Το κοινό επεφύλαξε μια εκρηκτική υποδοχή: επευφημίες, αποδοκιμασίες και έντονες αντιδράσεις από ακτιβιστές, drag performers και καλλιτέχνες που αντιδρούν στην ολοένα και βαθύτερη εμπλοκή του Τραμπ με τον κορυφαίο πολιτιστικό φορέα της χώρας.

Η παράσταση, η οποία περιλαμβάνει σκηνές εξεγέρσεων, καταστολής και κοινωνικής αδικίας, προκάλεσε συγκρίσεις με τα πρόσφατα γεγονότα στο Λος Άντζελες, όπου ο πρόεδρος διέταξε την Εθνοφρουρά να αναλάβει δράση απέναντι σε διαδηλωτές κατά της μεταναστευτικής του πολιτικής. Ο κυβερνήτης της Καλιφόρνιας Γκάβιν Νιούσομ δεν έχασε την ευκαιρία να σχολιάσει σκωπτικά: «Κάποιος να του εξηγήσει την πλοκή». Η παρουσία Τραμπ, της πρώτης κυρίας Μελάνια και ανώτατων κυβερνητικών στελεχών όπως ο αντιπρόεδρος Τζ. Ντ. Βανς, επισκιάστηκε από τις αντιδράσεις εντός και εκτός θεάτρου. Κατά το διάλειμμα, θεατής φώναξε βρισιές κατά του προέδρου, αποσπώντας χειροκροτήματα, ενώ drag queen που είχαν εισέλθει στην αίθουσα ως μορφή διαμαρτυρίας υπενθύμισαν τις δηλώσεις Τραμπ ότι το Kennedy Center φιλοξενούσε στο παρελθόν «υπερβολικά πολλά» drag shows. Η απάντηση του ίδιου του προέδρου στις αντιδράσεις ήταν αποστομωτική: «Δεν θα μπορούσε να με νοιάζει λιγότερο. Το μόνο που κάνω είναι να κυβερνώ σωστά τη χώρα».

