ΗΠΑ: Βουλευτής 84 ετών πήρε αγκαλιά το μωρό γυναίκας συναδέλφου του, ώστε εκείνη να μιλήσει πιο άνετα στο κοινό

Μια ζεστή και ανθρώπινη στιγμή εκτυλίχθηκε την Τρίτη 10 Ιουνίου στο Κογκρέσο των ΗΠΑ, όταν ο βετεράνος εκπρόσωπος της Νότιας Καρολίνας, Jim Clyburn, κρατώντας στην αγκαλιά του τον μόλις τεσσάρων μηνών γιο της συναδέλφου του Brittany Pettersen, υπενθύμισε με τη σιωπηλή του χειρονομία ότι η πολιτική μπορεί να είναι και πράξη φροντίδας. Ο 84χρονος Clyburn, που μετράει τρεις δεκαετίες στο Κογκρέσο και έχει μεγαλώσει τρεις κόρες, τέσσερα εγγόνια και ένα δισέγγονο, προσφέρθηκε αυθόρμητα να βοηθήσει την 43χρονη βουλευτή από το Κολοράντο όταν εκείνη ανέβηκε στο βήμα για να μιλήσει σε εκδήλωση της Ομάδας Εργασίας για την Πρόληψη της Ένοπλης Βίας, κρατώντας στα χέρια της τον γιο της, Sam. «Ανυπομονώ να του πω κάποια μέρα ότι ο εκπρόσωπος Clyburn τον είχε κρατήσει στην αγκαλιά του», σχολίασε συγκινημένη η Pettersen. Η ίδια και ο σύζυγός της, Ian Salveri, καλωσόρισαν τον μικρό Sam τον Ιανουάριο, ενώ έχουν και έναν ακόμη γιο, τον 5χρονο Davis. Από την αρχή της θητείας της, η Pettersen επιλέγει να έχει τα παιδιά της κοντά της στον πολιτικό στίβο. Από την παρουσία του Davis σε επιτροπή της Βουλής το 2023, μέχρι τον Sam που κυλιόταν στο πάτωμα του Καπιτωλίου λίγες εβδομάδες μετά τη γέννησή του, η Pettersen επαναφέρει διαρκώς το ζήτημα της γονεϊκότητας στην πολιτική.

Με αφορμή τον ερχομό του Sam, η βουλευτής ανέδειξε και την έλλειψη πρόνοιας του Κογκρέσου για τους νέους γονείς, τονίζοντας πως η απουσία θεσμικής υποστήριξης αναγκάζει τους εκπροσώπους να επιλέξουν ανάμεσα στην οικογένειά τους και την κοινοβουλευτική τους παρουσία. Επιδιώκει δε, με διμερή πρόταση νόμου, να κατοχυρωθεί η δυνατότητα εξ αποστάσεως ψήφου κατά την άδεια μητρότητας ή πατρότητας. «Είμαι απογοητευμένη που η ηγεσία της Βουλής αρνείται να προχωρήσει, αλλά θα συνεχίσω να αγωνίζομαι», είχε δηλώσει. Η κίνηση του Clyburn ενσαρκώνει μια γενιά που μπορεί να στηρίζει την επόμενη, όχι μόνο συμβολικά, αλλά και πρακτικά. Με 17 εκλογικές νίκες στο ενεργητικό του, ιστορικό ρόλο στο Δημοκρατικό Κόμμα και παρουσία-κλειδί στον Κογκρεσιακό Μαύρο Καυκάσο, ο Clyburn απέδειξε πως η πραγματική ηγεσία φαίνεται και στις πιο μικρές πράξεις.

Το σκηνικό αυτό έρχεται να προστεθεί σε μια σειρά από πρωτοβουλίες βουλευτών που επαναπροσδιορίζουν τη σχέση δημόσιας ζωής και οικογένειας. Όπως εκείνη του Kimmy Gomez, που μετέφερε τον λίγων μηνών γιο του στο Καπιτώλιο κατά την ψηφοφορία για τον Πρόεδρο της Βουλής, στέλνοντας το μήνυμα ότι και οι άντρες πρέπει να μοιράζονται την ευθύνη της ανατροφής. «Δεν ρισκάρουμε τη ζωή μας φέρνοντας ένα παιδί στον κόσμο. Οι γυναίκες το κάνουν», είχε δηλώσει.

South Carolina Democratic Rep. Jim Clyburn offered to hold Colorado Rep. Brittany Pettersen’s infant son, freeing her hands to speak at a press conference focused on combatting gun violence. pic.twitter.com/uljw5MvorW

— CBS News (@CBSNews) June 11, 2025