Ινδία συντριβή αεροσκάφους: Νεκροί οι 242 επιβάτες λένε τοπικά ΜΜΕ

Μία από τις χειρότερες αεροπορικές τραγωδίες των τελευταίων ετών συγκλονίζει την Ινδία, καθώς αεροσκάφος της Air India με προορισμό το Λονδίνο συνετρίβη λίγο μετά την απογείωσή του από το αεροδρόμιο της Αχμενταμπάντ, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους όλοι οι 242 επιβαίνοντες, σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες. Ο επικεφαλής της αστυνομίας ανέφερε πως έχουν ανασυρθεί τουλάχιστον 204 σοροί, ενώ υπάρχουν φόβοι ότι ο συνολικός αριθμός των θυμάτων θα αυξηθεί. Ανάμεσα στους νεκρούς βρίσκονται πολίτες που βρίσκονταν στο έδαφος, καθώς το αεροσκάφος κατέπεσε σε ξενώνα ιατρικής σχολής, προκαλώντας το θάνατο και τραυματισμό φοιτητών. Πενήντα έως εξήντα φοιτητές μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο, δύο εκ των οποίων νοσηλεύονται σε ΜΕΘ, ενώ πέντε φοιτητές παραμένουν αγνοούμενοι.

Το αεροσκάφος τύπου Boeing 787-8 Dreamliner, που είχε κατασκευαστεί πριν από 14 χρόνια και είχε μεταφέρει περισσότερους από 1 δισεκατομμύριο επιβάτες στην επιχειρησιακή του ζωή, απογειώθηκε με 242 άτομα, ανάμεσά τους 169 Ινδοί, 53 Βρετανοί, 7 Πορτογάλοι και 1 Καναδός. Το πλήρωμα αποτελούνταν από 12 άτομα, ενώ και οι δύο πιλότοι ήταν έμπειροι, με περισσότερες από 9.000 ώρες πτήσης συνολικά.

WATCH: Air India plane carrying 242 people crashes in Ahmedabad while taking off for flight to London pic.twitter.com/KyLVZaV6i7

— BNO News (@BNONews) June 12, 2025