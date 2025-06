Ινδία αεροπλάνο: Συντριβή σοκ πάνω σε ξενώνα γιατρών – Ανασύρονται σοροί

Ανείπωτη τραγωδία σημειώθηκε κοντά στο αεροδρόμιο του Αχμενταμπάντ στην Ινδία, όταν επιβατικό αεροσκάφος της Air India συνετρίβη λίγα μόλις δευτερόλεπτα μετά την απογείωσή του, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους δεκάδες άνθρωποι. Το αεροπλάνο, τύπου Boeing 787-8 Dreamliner, μετέφερε συνολικά 242 άτομα – 230 επιβάτες και 12 μέλη πληρώματος – όταν, υπό άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες, κατέπεσε σε πυκνοκατοικημένη περιοχή, εκτός της περιμέτρου του αεροδρομίου. Σύμφωνα με τις πρώτες επίσημες δηλώσεις, δεν φαίνεται να υπάρχουν επιζώντες. Ομοσπονδιακοί αξιωματούχοι, μεταξύ των οποίων και ο Υπουργός Υγείας, επιβεβαίωσαν ότι πολλοί άνθρωποι σκοτώθηκαν, ενώ ο αστυνομικός διευθυντής δήλωσε στο Associated Press πως «δυστυχώς, κανείς δεν φαίνεται να έχει επιβιώσει». Η πτήση AI171 φέρεται να συνετρίβη επάνω σε ξενώνα ιατρών, προκαλώντας επιπλέον καταστροφές και θύματα στο έδαφος.

Οι επιχειρήσεις διάσωσης συνεχίζονται, με διασώστες να ανασύρουν πάνω από 100 σορούς, ενώ εκφράζονται φόβοι για ακόμη περισσότερους νεκρούς, καθώς αρκετοί άνθρωποι παραμένουν εγκλωβισμένοι στα ερείπια. Οι αρχές αναφέρουν ότι έχει καθαριστεί περίπου το 70–80% της πληγείσας περιοχής. Από τους επιβαίνοντες, οι 217 ήταν ενήλικες και τα 11 παιδιά. Σύμφωνα με στοιχεία της Air India, μεταξύ των θυμάτων περιλαμβάνονται 169 Ινδοί, 53 Βρετανοί, 7 Πορτογάλοι και ένας Καναδός υπήκοος. Το δυστύχημα αυτό αποτελεί το πρώτο με θανάτους για το συγκεκριμένο μοντέλο Boeing 787-8 Dreamliner, ένα από τα πιο σύγχρονα και αξιόπιστα αεροσκάφη στον κόσμο, με ιστορικό υψηλής ασφάλειας. Σοκαριστικό είναι και το οπτικό υλικό που έχει κυκλοφορήσει, το οποίο καταγράφει τη στιγμή της απογείωσης και λίγο αργότερα τη μετατροπή του αεροσκάφους σε πύρινη μπάλα.

The tragedy in Ahmedabad has stunned and saddened us. It is heartbreaking beyond words. In this sad hour, my thoughts are with everyone affected by it. Have been in touch with Ministers and authorities who are working to assist those affected.

— Narendra Modi (@narendramodi) June 12, 2025