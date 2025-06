Ινδία αεροπλάνο: Αυτός είναι ο μοναδικός επιζώντας του δυστυχήματος

Σοκ προκαλεί η αεροπορική τραγωδία που σημειώθηκε στην Ινδία την Πέμπτη 12 Ιουνίου, όταν αεροσκάφος της Air India, τύπου Boeing 787 Dreamliner, συνετρίβη λίγο μετά την απογείωσή του από το αεροδρόμιο της Αχμενταμπάντ με προορισμό το Λονδίνο. Στο αεροσκάφος επέβαιναν 242 άτομα —ανάμεσά τους 169 Ινδοί υπήκοοι, 53 Βρετανοί, 7 Πορτογάλοι και ένας Καναδός. Μέχρι στιγμής έχουν ανασυρθεί τουλάχιστον 204 σοροί, ενώ ο συνολικός αριθμός των θυμάτων αναμένεται να αυξηθεί.

🚨BREAKING🚨 Audio between the pilot of Air India flight 171 and tower control was released. pic.twitter.com/9bZaj0BQ8b — David Santa Carla 🦇 (@TheOnlyDSC) June 12, 2025

Το αεροσκάφος κατέπεσε σε κατοικημένη περιοχή, συγκεκριμένα σε ξενώνα φοιτητών ιατρικής, με αποτέλεσμα να προκληθούν εκτεταμένες ζημιές στο έδαφος και θύματα μεταξύ των πολιτών. Οι σκηνές που εκτυλίχθηκαν χαρακτηρίστηκαν από μάρτυρες ως “χαοτικές”, με πυκνό μαύρο καπνό, πυρκαγιά, πτώματα και συντρίμμια να έχουν διασκορπιστεί σε μεγάλη ακτίνα. «Ήμασταν στο σπίτι όταν ακούστηκε ένας εκκωφαντικός θόρυβος και ακολούθησε καπνός. Όταν φτάσαμε, υπήρχαν σοροί παντού», δήλωσε κάτοικος της περιοχής στο ινδικό πρακτορείο PTI. Το αεροσκάφος είχε φτάσει μόλις στα 825 πόδια (περίπου 250 μέτρα) όταν άρχισε να χάνει ύψος. Ο πιλότος πρόλαβε να εκπέμψει σήμα κινδύνου, ωστόσο η πρόσκρουση ήταν μοιραία. Παρά την εμπειρία του πληρώματος —ο κυβερνήτης μετρούσε πάνω από 8.200 ώρες πτήσης και ο συγκυβερνήτης 1.100— το δυστύχημα δεν απεφεύχθη. Μέσα από την απόλυτη καταστροφή, σημειώθηκε ένα συγκλονιστικό θαύμα. Όπως δήλωσε ο αρχηγός της αστυνομίας του Αχμενταμπάντ, Γ.Σ. Μαλίκ, ένας επιβάτης βρέθηκε ζωντανός στη θέση 11Α. Πρόκειται για τον Vishwash Kumar Ramesh, Βρετανό υπήκοο, ο οποίος μεταφέρθηκε τραυματισμένος στο νοσοκομείο.

This is the only survive person from today air India flight to London. It Boeing 787 Dreamliner crashed after 30 seconds after take off🤔 pic.twitter.com/JKr5rJ6AMH — MAK (@MAKReading) June 12, 2025

Σύμφωνα με τα ινδικά μέσα, ο επιζών έδειξε την κάρτα επιβίβασής του στο προσωπικό του νοσοκομείου. Φέρεται να είπε: «Τριάντα δευτερόλεπτα μετά την απογείωση ακούστηκε ένας δυνατός θόρυβος και μετά συνετρίβη το αεροπλάνο. Όλα έγιναν πολύ γρήγορα».

Ramesh Viswashkumar, The sole survivor of the Air India crash escaped by jumping from the plane. He was on seat number 11A. #AirIndia #AhmedabadNews #Gujarat #PlaneCrash #ITReel pic.twitter.com/NsMBeZOkbX — IndiaToday (@IndiaToday) June 12, 2025

Εκτός του επιζώντα, 41 άτομα έχουν τραυματιστεί, εκ των οποίων αρκετοί είναι φοιτητές ιατρικής που βρίσκονταν στον ξενώνα. Σύμφωνα με την Ομοσπονδία Πανινδικών Ιατρικών Συλλόγων, τουλάχιστον 60 φοιτητές μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο, με δύο να νοσηλεύονται στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας. Πέντε φοιτητές παραμένουν αγνοούμενοι.

Miraculous escape One survivor has emerged from the wreckage of Air India flight AI-171 Vishwash Kumar Ramesh, a British national who was in India to visit family has managed to survive.. #planecrash #AI171 #AirIndiaPlaneCrash

#Ahmedabad #Iran #AhmedabadPlaneCrash pic.twitter.com/rjuPmoLFXN — Aditya Sharma (@adisonu31may) June 12, 2025

Ο πρωθυπουργός της Ινδίας, Ναρέντρα Μόντι, δήλωσε βαθιά συγκλονισμένος: «Είναι αδύνατο να περιγραφεί με λόγια. Οι σκέψεις μου είναι με τις οικογένειες όλων όσοι επλήγησαν». Αντίστοιχα, ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ εξέφρασε τη βαθιά του λύπη και δήλωσε ότι παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις, ενώ για την τραγωδία ενημερώθηκε και ο βασιλιάς Κάρολος. Μαζί με τη βασίλισσα Καμίλα, εξέφρασαν τη συμπαράστασή τους στις πληγείσες οικογένειες και ευχαρίστησαν όσους προσέφεραν βοήθεια. Η κατασκευάστρια εταιρεία Boeing εξέδωσε λιτή ανακοίνωση: «Γνωρίζουμε τις πρώτες πληροφορίες και εργαζόμαστε για να συλλέξουμε περισσότερες». Σε δεύτερη δήλωσή της, ανέφερε: «Είμαστε σε επαφή με την Air India και οι σκέψεις μας είναι με τους επιβάτες, το πλήρωμα και τις οικογένειές τους». Η μητρική εταιρεία της Air India, ο Όμιλος Tata, ανακοίνωσε ότι θα καταβάλει αποζημίωση ύψους 86.000 λιρών Αγγλίας στις οικογένειες κάθε θύματος και θα καλύψει όλα τα ιατρικά έξοδα των τραυματιών. «Παραμένουμε αταλάντευτοι στη δέσμευσή μας να στηρίξουμε τους πληγέντες σε αυτή την αδιανόητη στιγμή», ανέφερε ο πρόεδρος του ομίλου, Natarajan Chandrasekaran.

Ο ειδικός σε θέματα αερομεταφορών, Τζούλιαν Μπρέι, τόνισε ότι το γεγονός πως η συντριβή συνέβη κατά την απογείωση προκαλεί ερωτήματα: «Τα σύγχρονα αεροσκάφη ουσιαστικά πετούν μόνα τους. Αν αυτό συνέβη σε μια τόσο κρίσιμη φάση, πρέπει να εξεταστεί το ενδεχόμενο κακόβουλης ενέργειας ή σοβαρής μηχανικής αστοχίας». Η έρευνα βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, με τις αρχές να εξετάζουν όλα τα πιθανά σενάρια. Το κέντρο έκτακτης ανάγκης της Air India παραμένει σε λειτουργία, ενώ έχουν ενεργοποιηθεί τηλεφωνικές γραμμές για τους συγγενείς επιβατών, τόσο στην Ινδία όσο και στη Βρετανία. Οι Αρχές δίνουν αγώνα για την αναγνώριση των θυμάτων μέσω DNA, ενώ οι διασώστες συνεχίζουν να επιχειρούν στα συντρίμμια αναζητώντας αγνοούμενους.