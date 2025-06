Αλλαγή τακτικής από το Ισραήλ: Εξοπλίζει παραστρατιωτικούς στη Ράφα για να πλήξει τη Χαμάς

Μια νέα παράμετρος προστίθεται στη σύνθετη γεωπολιτική εξίσωση της Λωρίδας της Γάζας, καθώς το Ισραήλ φέρεται να υποστηρίζει ανοιχτά πλέον την ένοπλη οργάνωση «Popular Forces» ή «Anti-Terror Service», υπό την ηγεσία του Γιασέρ Αμπού Σαμπάμπ. Η νέα αυτή δύναμη, με επίκεντρο την ανατολική Ράφα, έχει ήδη αποκτήσει επιχειρησιακή παρουσία και εμπλέκεται σε κρίσιμα σημεία διανομής ανθρωπιστικής βοήθειας, πυροδοτώντας πληθώρα αντιδράσεων τόσο στο εσωτερικό της Παλαιστίνης όσο και διεθνώς. Σύμφωνα με το περιοδικό Economist, το Τελ Αβίβ στηρίζει πλέον επισήμως την οργάνωση, παρέχοντας εξοπλισμό και πληροφορίες, σε μια προσπάθεια αποδυνάμωσης της Χαμάς εκ των έσω. Ο ίδιος ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, παραδέχθηκε σε πρόσφατες δηλώσεις του πως το Ισραήλ έχει «ενεργοποιήσει κλάδους στη Ράφα» και εξόπλισε ομάδες αντι-Χαμάς, μεταξύ άλλων και με αυτόματα όπλα τύπου Καλάσνικοφ.

Η στήριξη τέτοιων ένοπλων φατριών, ωστόσο, δεν έμεινε χωρίς συνέπειες. Ο ΟΗΕ και διεθνείς ανθρωπιστικές οργανώσεις κάνουν λόγο για «εκτεταμένη λεηλασία» και αυθαίρετη κατάχρηση ανθρωπιστικής βοήθειας από τη νέα οργάνωση. Η παρουσία των «Popular Forces» στα σημεία διανομής τροφίμων και ιατρικού υλικού έχει ήδη προκαλέσει σοβαρές καταγγελίες, με τον ΟΗΕ να κάνει λόγο για «μαζική κλοπή» εις βάρος του άμαχου πληθυσμού. Παράλληλα, η εσωτερική αντίδραση των Παλαιστινίων είναι εξίσου έντονη. Ο Γιασέρ Αμπού Σαμπάμπ, πρώην κρατούμενος της Χαμάς και πλέον αρχηγός της φιλοϊσραηλινής οργάνωσης, αντιμετωπίζει σφοδρή κοινωνική απόρριψη. Ακόμα και μέλη της οικογένειάς του φέρονται να τον έχουν αποκηρύξει, ενώ μεγάλο μέρος της παλαιστινιακής κοινής γνώμης τον χαρακτηρίζει «προδότη» και «πράκτορα των Ισραηλινών». Η άνοδός του στην τοπική ιεραρχία της Ράφα αποδίδεται, από αρκετούς αναλυτές, περισσότερο σε προσωπική φιλοδοξία και στην ευκαιρία που του πρόσφερε το χάος του πολέμου, παρά σε πραγματική λαϊκή στήριξη.

A recent Channel 4 report investigated the rise of a new Israel-backed militia in Gaza led by ex-drug trafficker Yasser Abu Shabab.

Long accused of looting aid trucks in areas of Gaza under Israeli military control, the gang is now tasked with delivering aid on Israel’s behalf. pic.twitter.com/uMQbuxdRxA

