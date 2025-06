Τη δημοσιότητα απασχολεί τις τελευταίες ημέρες η επιλογή του Ορλάντο Μπλουμ να υποβληθεί σε μια μη συμβατική και ιδιαίτερα δαπανηρή θεραπεία καθαρισμού αίματος, με στόχο –όπως ισχυρίστηκε ο ίδιος– την απομάκρυνση μικροπλαστικών και τοξικών ουσιών από τον οργανισμό του. Ο 48χρονος ηθοποιός δημοσίευσε φωτογραφία στο Instagram από τη συνεδρία που πραγματοποιήθηκε σε ιδιωτική κλινική του Λονδίνου, τη λεγόμενη Clarify Clinics, η οποία προσφέρει την εν λόγω θεραπεία με κόστος 11.800 ευρώ ανά συνεδρία. Ο Μπλουμ ευχαρίστησε δημόσια την κλινική, προωθώντας έτσι τη μέθοδο σε εκατομμύρια ακολούθους του. Η διαδικασία, που φέρει την ονομασία Clari, θυμίζει αιμοκάθαρση: το αίμα του ασθενούς διαχωρίζεται σε ερυθρά αιμοσφαίρια και πλάσμα, το οποίο φιλτράρεται μέσω ειδικού μηχανήματος για την απομάκρυνση «τοξινών, φλεγμονωδών παραγόντων και μικροπλαστικών», όπως ισχυρίζεται ο εμπνευστής της μεθόδου, David Cohen. Το καθαρισμένο πλάσμα αναμειγνύεται εκ νέου με τα αιμοσφαίρια και επιστρέφεται στον οργανισμό.

Orlando Bloom undergoes $20k treatment at Clarify Clinic, London to remove toxic chemicals | PerthNow https://t.co/sQbBAGWcSi <— Blood purification. Which #occultelite figure has name like clinic? Bloom evokes flower (innocence). Orlando includes land, opposite of sea. 🚢🔚

