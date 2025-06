Κέιτι Πέρι – Ορλάντο Μπλουμ: Κοντά στο διαζύγιο το διάσημο ζευγάρι

Εντεινόμενες είναι οι φήμες περί επικείμενου χωρισμού της Κέιτι Πέρι και του Ορλάντο Μπλουμ, με δημοσιεύματα από τις Ηνωμένες Πολιτείες να κάνουν λόγο για σοβαρή ρήξη στη σχέση του διάσημου ζευγαριού. Σύμφωνα με πηγή που επικαλείται το Page Six, το τέλος θεωρείται πλέον σχεδόν βέβαιο: «Τελείωσε. Περιμένουν απλώς να ολοκληρωθεί η περιοδεία της Κέιτι πριν το ανακοινώσουν επίσημα». Η Πέρι βρίσκεται αυτή την περίοδο σε παγκόσμια περιοδεία με τίτλο “Lifetimes”, η οποία ξεκίνησε στις 23 Απριλίου και αναμένεται να ολοκληρωθεί στις 7 Δεκεμβρίου. Πηγές προσκείμενες στο περιβάλλον του ζευγαριού αποδίδουν την κρίση σε επαγγελματικές πιέσεις και συναισθηματική απόσταση, που επιδεινώθηκαν μετά τη μέτρια υποδοχή του νέου της άλμπουμ “143”. Όπως ανέφερε το περιοδικό People, η ποπ σταρ «ήταν βαθιά απογοητευμένη» από τις πρώτες κριτικές και την ανταπόκριση του κοινού. Η ένταση αυτή φαίνεται πως επηρέασε αρνητικά και τη σχέση της με τον Ορλάντο Μπλουμ, ο οποίος, αν και αρχικά στάθηκε υποστηρικτικός, δεν κατάφερε να αποτρέψει τη σταδιακή απομάκρυνση.

Ενδεικτικό της αποστασιοποίησης ήταν η πρόσφατη παραμονή του Μπλουμ στο Μαϊάμι για αρκετές ημέρες, χωρίς την Πέρι και την κόρη τους, Ντέιζι Νταβ, την οποία απέκτησαν τον Αύγουστο του 2020. Υπενθυμίζεται ότι το ζευγάρι γνωρίστηκε το 2016, αρραβωνιάστηκε την Ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου του 2019, ενώ είχαν προηγουμένως χωρίσει το 2017 για έναν χρόνο. Η Πέρι, σε πρόσφατες συνεντεύξεις της το 2024, είχε παραδεχθεί ότι η αρχή της σχέσης τους δεν ήταν σταθερή: «Εκείνος ήταν αφοσιωμένος από την αρχή, εγώ όμως μόλις είχα βγει από άλλη σχέση και ήθελα χρόνο. Χρειάστηκε πολλή προσωπική δουλειά για να ισορροπήσω». Αντίστοιχα, ο Ορλάντο Μπλουμ έχει δηλώσει πως «υπάρχουν στιγμές που τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα», προσθέτοντας ότι έχουν καταφύγει και σε θεραπεία ζευγαριών. Παρά τις εντάσεις, το ζευγάρι είχε δείξει σημάδια ενότητας σε ιδιαίτερες στιγμές – όπως όταν ο Μπλουμ και η κόρη τους συνόδευσαν την τραγουδίστρια στη συμβολική της συμμετοχή σε διαστημική αποστολή της Blue Origin, με την Πέρι να καταγράφεται να φιλά το έδαφος κατά την επιστροφή.

