Τούλσι Γκάμπαρντ: Η ανθρωπότητα πιο κοντά από ποτέ σε πυρηνική καταστροφή

Με δραματικούς τόνους η Τούλσι Γκάμπαρντ, επικεφαλής της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών των ΗΠΑ, προειδοποιεί ότι η ανθρωπότητα βρίσκεται σε «πιο επικίνδυνη φάση από ποτέ» σε ό,τι αφορά τον κίνδυνο πυρηνικής καταστροφής. Σε βίντεο που ανήρτησε στον προσωπικό της λογαριασμό στο X, η ίδια περιέγραψε με σκοτεινά χρώματα τις συνέπειες ενός πυρηνικού πολέμου, επισημαίνοντας ότι τα σύγχρονα οπλοστάσια έχουν τη δυνατότητα να αφανίσουν εκατομμύρια ζωές σε λίγα λεπτά, ενώ ένας πυρηνικός χειμώνας θα μπορούσε να οδηγήσει την παγκόσμια κοινότητα σε μαζική πείνα και οικολογικό όλεθρο. Η τοποθέτηση της Γκάμπαρντ, αν και δημοσιεύθηκε εκτός θεσμικού πλαισίου, αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα καθώς η ίδια επιβλέπει κορυφαίες υπηρεσίες των ΗΠΑ όπως η CIA και η NSA. Το μήνυμα έρχεται εν μέσω της συνεχιζόμενης ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία και της αυξανόμενης γεωπολιτικής έντασης με την Κίνα, κυρίως σε ζητήματα όπως η Ταϊβάν και η Νότια Σινική Θάλασσα.

Στο βίντεο διάρκειας 3,5 λεπτών, η Γκάμπαρντ καταγγέλλει ότι πολιτικοί ηγέτες και στρατιωτικοί κύκλοι τροφοδοτούν σκόπιμα την ένταση μεταξύ των πυρηνικών δυνάμεων, επιδιώκοντας την κλιμάκωση, ενώ οι ίδιοι διαθέτουν καταφύγια, σε αντίθεση με τους απλούς πολίτες. Καλεί την κοινή γνώμη να αντιδράσει και να απαιτήσει αλλαγή πορείας, προκειμένου να αποτραπεί ένα ενδεχόμενο πυρηνικό ολοκαύτωμα. Η επικεφαλής των μυστικών υπηρεσιών περιέγραψε με έντονο συναίσθημα την επίσκεψή της στη Χιροσίμα, υπενθυμίζοντας ότι η πυρηνική επίθεση των ΗΠΑ το 1945 στοίχισε πάνω από 300.000 ζωές και άφησε πίσω της γενιές ανθρώπων με ασθένειες και αναπηρίες. Υπογράμμισε, δε, ότι τα σημερινά όπλα είναι πολύ πιο ισχυρά και καταστροφικά.

Παρότι δεν κατονόμασε ρητά τις χώρες που θεωρεί υπεύθυνες για την τρέχουσα πυρηνική απειλή, η χρονική συγκυρία της παρέμβασής της συμπίπτει με νέες απειλές από τη Μόσχα και την ενίσχυση της αμερικανικής στρατιωτικής παρουσίας στον Ειρηνικό. Η Γκάμπαρντ, η οποία έχει προκαλέσει στο παρελθόν αντιδράσεις για δηλώσεις που ερμηνεύτηκαν ως φιλικές προς τη ρωσική ρητορική – ισχυρισμούς που η ίδια απορρίπτει –, επανέρχεται στο προσκήνιο με ένα μήνυμα που συνδυάζει πολιτική αγωνία και προσωπική έκκληση για ειρήνη. Αν και δεν πρόκειται για επίσημη θέση της κυβέρνησης Μπάιντεν, η δημόσια τοποθέτησή της πυροδοτεί νέο γύρο συζητήσεων εντός και εκτός ΗΠΑ σχετικά με την πυρηνική στρατηγική και την ανάγκη αποτροπής ενός αδιανόητου σεναρίου.

I recently visited Hiroshima, and stood at the epicenter of a city scarred by the unimaginable horror caused by a single nuclear bomb dropped in 1945. What I saw, the stories I heard, and the haunting sadness that remains, will stay with me forever. pic.twitter.com/TmxmxiGwnV

— Tulsi Gabbard 🌺 (@TulsiGabbard) June 10, 2025