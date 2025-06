Λος Άντζελες ταραχές: Έτοιμοι να αναπτυχθούν οι πεζοναύτες

Σε κατάσταση διαρκούς αναταραχής βρίσκεται το Λος Άντζελες, καθώς για πέμπτη συνεχόμενη ημέρα μαζικές διαδηλώσεις και βίαια επεισόδια συγκλονίζουν την πόλη με αφορμή τις επιχειρήσεις της ομοσπονδιακής υπηρεσίας μετανάστευσης ICE. Εκατοντάδες συλλήψεις από την τοπική αστυνομία, στρατιωτική κινητοποίηση χωρίς προηγούμενο και μια βαθιά πολιτική ρήξη μεταξύ της ομοσπονδιακής κυβέρνησης και της Πολιτείας της Καλιφόρνιας συνθέτουν το σκηνικό μιας κρίσης που απειλεί να λάβει εθνικές διαστάσεις. Η εντολή του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για την ανάπτυξη 700 πεζοναυτών και 4.000 ανδρών της Εθνοφρουράς, προκειμένου να ενισχύσουν τις επιχειρήσεις απελάσεων και την τήρηση της τάξης, πυροδότησε σφοδρές αντιδράσεις. Παρά τις περιορισμένες εξουσίες των στρατιωτικών δυνάμεων – που επισήμως περιορίζονται στην προστασία υποδομών και προσωπικού – η παρουσία τους ερμηνεύεται από πολλούς ως πολιτική επίδειξη ισχύος ενόψει των προεδρικών εκλογών.

Οι αρχές του Λος Άντζελες επέβαλαν απαγόρευση κυκλοφορίας σε συγκεκριμένες περιοχές της πόλης, ενώ η αστυνομία κατέφυγε σε χρήση μη φονικών μέσων για την απώθηση των συγκεντρωμένων, που αρνήθηκαν να διαλυθούν. Μόνο την Τρίτη καταγράφηκαν 197 συλλήψεις, κυρίως για παραβίαση της απαγόρευσης και απείθεια, ενώ οι συγκρούσεις συνεχίζονται με αμείωτη ένταση.Το πολιτικό θερμόμετρο ανέβηκε κατακόρυφα όταν ο κυβερνήτης της Καλιφόρνιας, Γκάβιν Νιούσομ, σε συναισθηματικά φορτισμένο μήνυμα κατηγόρησε τον Τραμπ για υπονόμευση των θεσμών και “στοχοποίηση των πιο ευάλωτων”. «Η Δημοκρατία βάλλεται», δήλωσε δακρυσμένος, καταγγέλλοντας απόπειρα εγκαθίδρυσης αυταρχικής τάξης μέσω της στρατιωτικοποίησης των αστικών κέντρων.

Donald Trump, without consulting with California’s law enforcement leaders, commandeered 2,000 of our state’s National Guard members to deploy on our streets.

Illegally, and for no reason.

This brazen abuse of power by a sitting President inflamed a combustible situation… pic.twitter.com/Xy8JHMq3cV

— Gavin Newsom (@GavinNewsom) June 11, 2025